Eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset varoittavat Qatarin jalkapallon MM-kisoihin matkustavia qatarilaisista Hayya- ja Ehteraz -sovelluksista. Viisumin korvaava Hayya ja koronasovelluksena toimiva Ehteraz aiheuttavat viranomaisten mukaan vakavia tietosuoja- ja turvallisuusriskejä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto tiedottaa, että sovellusten avulla voidaan mahdollisesti seurata MM-kisavieraita ja heidän sijaintiaan. Norjan tietosuojaviranomaisten mukaan Hayya-sovellus seuraa käyttäjien sijaintia.

Koronasovellus Ehteraz taas saattaa vaatia lupaa laitteelle tallennettujen henkilökohtaisten tietojen käyttämiseen. Saksan tietosuojaviranomaiset varoittavat, etteivät sovellusten käyttämät tiedot jää laitteelle, vaan ne välitetään myös keskuspalvelimelle.

Mikäli sovellukset on pakko ladata, viranomaiset kehottavat esimerkiksi estämään Hayyalta pääsyn sijaintitietoihin. Puhelimen voi myös varmuuskopioida ja sitten tyhjentää kokonaan ennen qatarilaisten sovellusten asentamista. Toinen vaihtoehto on asentaa sovellukset täysin tyhjään puhelimeen, joka on tarkoitettu vain näiden sovellusten käyttämiseen.

Samassa puhelimessa qatarilaisten sovellusten kanssa ei kannata säilyttää henkilökohtaisia tietoja, kuten puhelinnumeroita, kuvia tai äänitiedostoja. Sovellukset kannattaa poistaa, kun niitä ei enää tarvita. Suojatoimenpiteenä puhelimen voi tyhjentää sovellusten poistamisen jälkeen.

