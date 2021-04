Italian pääministeri Mario Draghi on linjannut euroalueen yhteisen budjetin yhdeksi hallituksensa pääprioriteeteista. Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan nosti suuremman elvytyspaketin esiin Eurooppa-neuvoston maaliskuun kokouksessa.

Valtiovarainministeriön entinen rahoitusmarkkinaosaston ylijohtaja Peter Nyberg arvioi, että EU:n elvytyspaketin hyväksyminen avaa oven myös uusille tukipaketeille.

”Elpymispaketti perustuu EU:n perussopimuksen useiden säännösten kiertämiseen. Elpymispaketti on pyritty rakentamaan niin, että nämä kiellot kierretään ilman että kyseessä olisi niiden kiistaton muodollinen rikkominen. Tämä onkin elpymispaketin suurin uhka Suomelle. Nykymuotoisen elpymispaketin hyväksyminen merkitsee myös perussopimuksen kiertämisen hyväksymistä. Näin ovi uusille tukipaketeille ja kiertoyrityksille avataan matkalla kohti budjettiunionia. Italia on jo tekemässä yhteisvelasta ja budjettiunionista EU-politiikkansa kulmakiviä. Myös Ranska on ilmoittanut haluavansa suurempaa pakettia”, hän kirjoittaa blogissaan.

Nyberg viittaa siihen, että Italian pääministeri Mario Draghi on linjannut euroalueen yhteisen budjetin yhdeksi hallituksensa pääprioriteeteista. Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan nosti suuremman elvytyspaketin esiin Eurooppa-neuvoston maaliskuun kokouksessa.

”Tällainen kehitys olisi viime kädessä haitaksi myös budjettivaltaa käyttävälle EU:lle jota useat suuret jäsenmaat tavoittelevat. Unioni itse ei pidemmällä aikavälillä hyödy perussopimuksen kiertämisestä, legitimiteetin vähenemisestä tai kestävän taloudenpidon heikkenemisestä. Mahdollisen yhteistalouden tulee perustua perussopimuksella varmistettuun vastuulliseen taloudenhoitoon, velkajärjestelymahdollisuuteen sekä jäsenmaiden velkaantuneisuuden ja niiden välisten tulonsiirtojen välttämiseen. Tukevaa lakipohjaa vailla olevien tulonsiirtojen käyttö tulee, unionin haitaksi, ruokkimaan jäsenmaiden keskinäistä epäsopua eikä solidaarisuutta”, Nyberg ennakoi.

Hän arvioi, etteivät Suomen edustajat olleet elvytyspakettineuvotteluissa ”kovin hyvin” valmistautuneita.

”Huolimatta elpymispaketin poikkeuksellisesta koosta ja erikoisista järjestelyistä näyttää siltä, ettei Suomessa ollut tehty kunnollista taloudellista selvitystä ja strategista analyysia ennen kokousta. Päätöksenteon taustalla olivat komission ylimalkaiset ja sittemmin kyseenalaistetutkin väitteet paketin taloudellisista ja juridisista tavoitteista ja seuraamuksista. Ne esitettiin myös suomalaiselle yleisölle paketin perusteluina”, hän kirjoittaa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalta odotetaan lähiaikoina kantaa pakettiin. Erityisen kiinnostavaa on, katsooko valiokunta, että elvytyspaketin hyväksyminen vaatii määräenemmistön eduskunnassa.

Kova vääntö on käynnissä myös Saksassa, jossa eurokriitikot ovat valittaneet elpymisvälineestä maan perustuslakituomioistuimeen.

