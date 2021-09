EU-johtaja toisensa jälkeen on tuominnut kovin sanoin tavan, jolla Yhdysvaltain, Australian ja Ison-Britannian välisen Aukus-puolustusyhteistyö suunniteltiin.

Esimerkiksi EU-komission puheenjohtaja Ursula van der Leyen ilmoitti uutiskanava CNN:n haastattelussa, että Ranskan kohtelua on mahdotonta hyväksyä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kyseli median edessä Politicon mukaan, että kun presidentti Joe Bidenin hallinnon myötä ”Amerikka tuli takaisin”, niin minne Amerikka palasi – takaisin Amerikkaan vai jonnekin muualle.

EU-komissaari Thierry Breton sanoo Financial Timesin mukaan, että ”jotain meni rikki” transatlanttisissa suhteissa.

Yhdysvallat, Britannia ja Australia ovat solmineet uuden turvallisuussopimuksen, joka lisää maiden yhteistyötä Intian valtameren ja Etelä-Kiinan meren alueilla. Sopimus kulkee nimellä Aukus. Australia luopuu uuden suunnitelman vuoksi Ranskan Naval Groupin kanssa vuonna 2016 solmitusta sukellusvenesopimuksesta, jossa yhtiön oli määrä toimittaa Australialle 12 dieselkäyttöistä sukellusvenettä.

Tämän vuoksi Ranska on raivostunut sopimuksesta, joka tuli sille yllätyksenä. Muut EU-maat ovat asettautuneet Ranskan tueksi. Ranskan ja Yhdysvaltain väliset suhteet ovat nyt yhtäkkiä erittäin huonolla tolalla.

Diplomaattista selkkausta analysoidaan nyt kiivaasti puolin ja toisin. Tapauksessa korostuu kaksi teemaa. Ensinnäkin Yhdysvaltain huomion siirtyminen pois Euroopasta ja kohti Kiinaa on huolestuttanut eurooppalaisia jo jonkun aikaa. Toisekseen, vaikka Euroopassa juhlittiin Joe Bidenin voittoa Donald Trumpista, todellisuus alkaa selvitä eurooppalaisille: Biden toimii ensisijaisesti sisäpoliittisista lähtökohdista, kuten Trumpkin.

Yhdysvaltain huomion keskipisteessä on Kiina. Venäjä on myös mukana suurvaltakilpailussa, mutta se on Kiinaa pienempi tekijä. Biden itse on kuvannut tilannetta hyvin suorasukaisesti.

Aukus-yhteistyö vain lisää eurooppalaisten huolia. New York Times kirjoittaa, että Bidenin Aukus-päätös oli ”raa’an laskelmoinnin” tulosta: kyse on siitä, että yksi kumppani on strategisesti tärkeämpi kuin toinen.

Bidenin tähtäimessä on nyt Aasia, eikä Yhdysvallat voi kääntyä kohti Aasiaa kääntymättä samalla pois jostain muualta – sotilaalliset resurssit ovat rajalliset. Näin analysoi Aukus-kauppojen osapuolia tunteva Richard Fontaine Center for a New American Security -ajatushautomosta New York Timesissa.

Samalla ilmassa kuplii kysymys, mitä Eurooppa oikeastaan voi asialle tehdä. Ranskankin Emmanuel Macronin pelimerkit ovat melko vähissä. Toisaalta Yhdysvalloissakin arvioidaan, että Bidenin imago ulkopolitiikan asiantuntijana on kärsinyt kovan kolauksen. Kritiikkiä keränneen Afganistan-vetäytymisen jälkeen pitkäaikaisen liittolaisen, Ranskan, nöyryyttäminen tällä tavalla on Bidenilta todella tökeröä.

Nähtäväksi jää, miten Aukus-yllätys vaikuttaa eurooppalaisen puolustusyhteistyön vahvistamiseen.