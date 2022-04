Historioitsija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka pitää täysin luonnollisena, että Nato-keskustelut Suomessa ja Ruotsissa ovat erilaiset.

” Välillä tuntuu kummalliselta, että ruotsalaiset kaikessa rauhassa diskuteeraavat samaan aikaan kun suomalaiset valmistautuvat otsa kurtussa ja kauhu sydämessä ratkaisemaan turvallisuusongelman, joka on sama kuin Ruotsin pähkäilyn kohteena oleva uhka. Mutta itse asiassa ei se niin kummallista ole. Molempien ratkaisun taustalla on sama globaali ja muuttumaton syvärakenne. Maantieteelle emme voi mitään. On pelkästään luonnollista, että maantieteellisen ongelman eri kohdissa olevat toimijat reagoivat eri tarvoin yhteiseen uhkaan”, hän kommentoi Facebookissa julkaisemassaan kirjoituksessa.

Tarkan mukaan ”olisi järjenvastaista”, jos ruotsalaiset eivät hyödyntäisi sitä maantieteellistä ”onnenkantamoista”, jonka suosii heitä.

“Heillä on se ylellisyys, että voivat jahkailla rauhassa. Samasta syystä on järkevää, jos suomalaiset reagoivat hyvin pian Nato-jäsenyydellä vuosisataiseen uhkaan. Suomi on etulinjan vaarallisimmassa paikassa, Ruotsi vähän turvallisemmassa. On täysin luonnollista, jos naapurit suhtautuvat eri tavoin Nato-jäsenyyteen. ”

Jos Suomi hakeutuu Natoon, Ruotsi päättää Tarkan mukaan samaan tai eri aikaan samoin tai toisin kuin Suomi.

“Kumpikin päättää silloin kun on siihen valmis ja tavalla, joka on sen kannalta paras. Vaikka ne tekisivät eri ratkaisut, puolustusyhteistyö niistä syyntyvissä olosuhteissa olisi edelleen mahdollista ja hyödyllistä.”

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson sanoi lauantaina olevansa valmis kannattamaan Ruotsin Nato-jäsenyyttä, jos Suomi päättää hakea jäsenyyttä.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi lauantaina keskustelleensa turvallisuuspolitiikasta Ruotsin keskustan johtajan Annie Lööfin kanssa.

”Sekä Annie että minä toivomme, että Suomi ja Ruotsi etenisivät asiassa rinnakkain ja pitäisivät suunnilleen samaa aikataulua mahdollisen Nato-jäsenhakemuksen suhteen. Molempien maiden on tietysti tehtävä omat päätöksensä. Suomen osalta näen selvästi, että päätös tehdään kevään aikana”, Henriksson kommentoi tiedotteessaan.