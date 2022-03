Eduskuntapuolueet aloittivat illansuussa kokouksensa, jossa keskustellaan Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen vaikutuksesta ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Erittäin todennäköisesti myös Nato nousee asialistalle, sillä Venäjän Ukrainassa aloittama sota on saanut aikaan historiallisen muutoksen suomalaisten suhtautumisessa Nato-jäsenyyteen.

Ylen kyselyn mukaan 53 prosenttia suomalaisista kannattaa nyt Suomen liittymistä puolustusliitto Naton jäseneksi. 28 prosenttia suomalaisista vastustaa ja 19 prosenttia on epävarmoja kannastaan. Kannattajien määrä on noussut peräti 34 prosenttiyksikköä vuodesta 2017, jolloin Yle kysyi asiaa edellisen kerran.

”Tänään tulemme käymään Ukrainan tilannetta läpi yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi. On tärkeää käydä yhdessä tätä tilannetta ja muuttunutta turvallisuuspoliittista tilannetta läpi. Itse pidän tärkeänä, että eduskuntapuolueilla olisi yhteinen näkemys”, pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi saapuessaan kokouksessaan.

”Selvää on, että kansalaismielipide on muutoksessa ja se on ymmärrettävää, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Itse pidän hyvin tärkeänä, että valtiosääntöä kunnioitetaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja tietenkin eduskunnalla on iso rooli ja juuri eduskunta tekee viime kädessä päätöksen”, hän jatkoi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toivoi ennen kokouksen alkua, että eduskuntapuolueet linjaisivat heti tänään jatkotyöstä Nato-jäsenyyden osalta.

Mykkäsen mukaan Suomen turvallisuusympäristö on pysyvästi muuttunut. Hänen mukaansa Suomi tarvitsee uusia turvallisuusratkaisuja, ja myös Nato-jäsenyyden arviointia tulisi tehdä uudelta pohjalta.

”Toivon, että tehdään linjaus jatkotyöstä”, hän sanoi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson korosti, ettei hätiköityjä ratkaisuja tule tehdä.

”Meidän viesti on, että päättäjien vastuu on myös säilyttää pää kylmänä, kun tätä keskustelua varmasti käydään tulevina kuukausina ja tulevan vuoden aikana. Tämä tulee selvästi olemaan eduskuntavaalien iso kysymys”, hän kommentoi.