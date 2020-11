Valmiuslaki on vakava asia eikä sen käyttöön ottamista pidä esittää kevytmielisesti, muistuttaa julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiainen blogissaan.

Keskustelu valmiuslaista ja poikkeusoloista ryöpsähti taas käyntiin maanantaina, kun HUS tiedotti siirtyvänsä täysvalmiuteen ja viittasi poikkeusoloihin varautumiseen.

Keväällä pääministeri Sanna Marin (sd) hallituksineen julisti Suomeen koronan takia poikkeusolot, joiden toteamiseen tarvitaan myös presidenttiä.

Rautiainen pani merkille, että maanantaina heti HUSin tiedotteen jälkeen pääministeri totesi, että poikkeusolot ja valmiuslain käyttöönotto ovat mahdollisia, jos koronatilanne pahenee merkittävästi. Tämän jälkeen presidentti Sauli Niinistö totesi, että rajoitustoimet ovat viime kädessä hallituksen käsissä, mikä edellyttäisi valmiuslain käyttöönottoa.

Tämän jälkeen vielä sote-ministeriryhmä viestitti, että Uudeltamaalta odotetaan tässä tilanteessa nopeita ja riittäviä toimia.

”Sen verran synkronoidusti ja huolella laadittujen tiedotteiden kanssa HUS, pääministeri, presidentti ja sote-ministeriryhmä olivat, että on vaikea ajatella muuta kuin, että tänään nähtiin huolella valmisteltu ja koordinoitu näytös, jota pääministerin viikonlopun henkilöhaastattelulausumat olivat jo pohjustaneet. On syytä uskoa, että nyt ollaan tosissaan, sillä poikkeusolot ja valmiuslaki ovat sellaisia oikeusvaltion fundamentteja – niin sanottuja vakavia asioita – joilla ei sovi vitsailla”, Rautiainen kirjoitti maanantai-iltana Perustuslakiblogissa.

Keväällä astuttiin oikeudellisen rajan yli

Sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole käynnissä poikkeusolojen valmistelua. Kuitenkin Iltalehti kertoo, että hallituslähteiden mukaan käytäväpuheissa on ollut esillä myös vaihtoehto todeta uudelleen poikkeusolot, jolloin käyttöön otettaisiin valmiuslaki. Yhtenä kriteerinä on lehden mukaan keskusteluissa ollut tuhannen päivittäisen koronatartunnan raja koko maassa tai 700 päivittäisen tartunnan rajan Uudellamaalla.

Ylen tietojen mukaan hallitus on pyytänyt keskiviikon neuvotteluun oikeudellisia arvioita poikkeusolojen julistamisesta saadakseen lisää valtaa ohjata poliittisesti koronatoimia. Tarkoitus on selvittää, voisiko Suomi siirtyä poikkeusoloihin, vaikka valmiuslakia ei vielä aktivoitaisi. Ylen tietojen mukaan asiasta on informoitu myös presidentti Niinistöä. Ylen mukaan tartuntatautilaissa on jäljellä käyttämättömiä keinoja, eikä valmiuslakeja vielä aktivoitaisi.

Rautiainen huomauttaa blogissaan, että poikkeusolot ja valmiuslaki ovat oikeusvaltiossa aivan liian vakavia asioita sapelien kalistelun välineiksi – ”vähän samaan tapaan kuin ydinasevaltiolle ydinaseen laukaisunapin painamisella uhkailu on yksinkertaisesti sopimatonta”.

Valmiuslaki ei ole mikään ihmetyökalu, Rautiainen muistuttaa. Sitä käytetään vain äärimmäisessä hädässä. Valmiuslaki mahdollistaa vain sen, mitä siihen on etukäteen lainsäätäjä ohjelmoinut, hän huomauttaa.

”Valmiuslaki ei siten mahdollista päätöksenteon keskittämistä valtioneuvostolle, saati sosiaali- ja terveysministeriölle. Näin keväällä tehtiin siinä määrin, että astuttiin yli sen, missä oikeudellisesti sallitun raja kulkee.”

”Hallitus näyttää ajavan karille”

Valmiuslaki ei Rautiaisen mukaan mahdollista kuntien ja aluehallintoviraston "yli kävelemistä edes poikkeusolojen aikana”. Esimerkiksi etäopetus, koulut, joukkoliikenne ja yleisötilaisuudet ratkaistaan paikallisesti tai alueellisesti silloinkin, kun maassa vallitsee poikkeusolot ja valmiuslaki on aktivoitu, hän toteaa.

”Syksyllä ja erityisesti tänään nähty Uudenmaan kuntien uhkailu valmiuslailla ei tästä näkökulmasta oikein osu maaliin. Valmiuslailla uhkailussa ammutaan oikeudellisesti asiaa tarkastellen ohi maalin vähän samaan tapaan kuin epäonnisissa tartuntatautilain muutosyrityksissä tänä syksynä on tehty – ei hahmoteta tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksien oikeudellista kehystä kunnolla”, Rautiainen kirjoitti eilen maanantaina.

Hänen mielestään ”hallitus näyttää uppiniskaisuudessaan ajavan edelleen karille”, sillä rajaliikenteen sääntelyä rakennetaan yhä oikeudellisesti kestämättömistä lähtökohdista. Tässä työssä valmiuslaista ei ole mitään iloa.

”Kenties valmiuslakikeskusteluun heijastuukin tuskastuminen tartuntatautilain uudistamisyritysten kariutumiseen, mutta näin ei saisi olla, sillä huono lainvalmistelu ei ole syy poikkeusolojen julistamiselle."

Valmiuslaissa vain 3 tarpeellista työkalua

Rautiainen näkee valmiuslaissa vain kolme työkalua, jotka saattaisivat olla tarpeen koronatilanteen pahentuessa: Ensinnäkin valmiuslaki mahdollistaa luopumisen hoitotakuusta, joka takaa potilaille hoitoa määräajassa. Toiseksi valmiuslaki mahdollistaa terveydenhuollon henkilöstön työvelvoitteen. Kolmanneksi valmiuslaki mahdollistaa Uudenmaan sulun tai esimerkiksi ulkonaliikkumiskiellon kaltaiset liikkumisrajoitukset, vaikka ne ehkä olisikin parempi säätää perustuslain avulla.

Rautiainen painottaa, että näiden työkalujen käyttö tulisi olla korkean kynnyksen takana. Hän huomauttaa, ettei korona ole lain silmissä ”mikään etuoikeutettu sairaus”, joka hoidetaan ennen muita. Työvelvoitetta taas valmisteltiin keväällä, mutta sitä ei tarvinnut soveltaa ja nyt sen asettamisesta ollaan kaukana.

Liikkumisrajoituksissa puolestaan on kyse ”erittäin jyrkistä perusoikeusrajoituksista, jotka ovat hyvin jyhkeiden valtiosääntöoikeudellisten lukkojen takana”.

”Näiden lukkojen avaamiseksi tarvitaan vankkaa epidemiologista tietoperustaa liikkumisrajoitusten välttämättömyydestä. Keväällä poikkeusoloja tarvittiin myös ravintolarajoitusten ja perusopetuksen etäopetukseen siirron vuoksi. Nyt lainsäädäntöä on kuitenkin kehitetty siten, että näihin ei enää valmiuslain aktivointia tarvita.”

Rautiainen painottaa, että valmiuslain käyttöönottoa vaativan on yksilöitävä, minkä kolmesta valmiuslain työkalusta hän haluaa aktivoida käyttöön.

”Viime keväänä suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa poikkeusoloihin ja valmiuslakiin projisoitiin paljon sellaista, mitä ne eivät oikeudellisesti mahdollistaneet. Niinpä valmiuslain ja poikkeusolojen varjolla tehtiin vakavia perus- ja ihmisoikeusloukkauksia, jotka kohdistuivat esimerkiksi vammaisiin henkilöihin. Tähän suuntaan emme saa enää edetä.”