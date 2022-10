Uusi windfall-vero ei tarkoittaisi uutta toimivaltaa EU:lle, sanoo pääministeri Sanna Marin (sd).

Jo syyskuussa Marin kertoi, että hallitus aloittaa Suomessa niin sanotun windfall-veron valmistelun.

Kyse on siitä, että energian kallistumiseen vastaamiseksi komissio on ehdottanut niin kutsuttuun ansiottomaan arvonnousuun puuttumista. Uusi windfall-vero rajoittaisi tuottoja sähköntuottajilta, joiden tuotantokustannukset ovat sähkön hinnan asettavan kaasu- ja hiilivoiman kustannuksia alhaisempia. Tuottojen rajoittamisesta saadut tulot ohjattaisiin sähkön loppukäyttäjille.

”Tämä windfall-veron kaltainen järjestely toimeenpantaisiin kansallisella tasolla ilman EU:lle siirrettävää uutta toimivaltaa. Suomi on suhtautunut ehdotukseen avoimesti”, Marin sanoi tänään eduskunnassa vastauksessaan energiavälikysymykseen.

Välikysymyksessä energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta ovat mukana muut oppositiopuolueet paitsi kokoomus.

Marinin mukaan Venäjän aggressiivinen hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on paljastanut Euroopan perustavanlaatuisen riippuvuuden unionin ulkopuolelta tuodusta fossiilienergiasta.

”Tämän haavoittuvuuden hyväksi käyttämisen seurauksia ovat niin energian kuin muiden hyödykkeiden hintojen nousu. Heijastevaikutuksiin lukeutuvat myös Suomen valtion enemmistöomistaman Fortumin tytäryhtiön Uniperin tänä vuonna kohtaamat vakavat vaikeudet. Kotitalouksien kohtaama sähkön kallistuminen ja ostovoiman heikentyminen ei siis pohjimmiltaan palaudu välikysymyksessä esiin nostettuihin EU:n toimivaltakysymyksiin, hiilineutraalisuustavoitteisiin tai hallituksen omistajaohjauksessaan tekemiin viimeaikaisiin päätöksiin”, Marin totesi vastauksessaan.

”Fortumin hallitus ja johto tekivät valintoja”

Kiristämällä Suomea ja Eurooppaa energiantoimitusten kautta on Marinin mukaan tietoinen tapa murentaa yhtenäistä tukea Ukrainalle ja aiheuttaa levottomuutta. Uniper ajautui ulkopuolista tukea edellyttäviin vakaviin vaikeuksiin vain kuukausia Ukrainan sodan alkamisen jälkeen venäläiseen kaasuun perustuvan liiketoimintansa takia, Marin kuvasi.

Operatiiviset ja liikkeenjohdolliset päätökset kuuluvat yhtiön johdolle ja hallitukselle, hän painottaa.

”Fortumin hallituksella on yleistoimivalta päättää Fortumin liiketoimintaan liittyvistä kysymyksistä, myös yrityshankinnoista ja -myynneistä. Fortumin hallitus on myös toimivaltainen päättämään tytäryhtiöönsä liittyvistä tytäryhtiölainoista ja sen puolesta annettavista vakuuksista. Fortumin hallitus ja johto tekivät aikanaan valintoja. Jälkikäteen katsottuna osa näistä strategisista valinnoista on osoittautunut virheiksi”, Marin sanoi.

Kesän neuvotteluissa osapuolina olivat Marinin mukaan Fortum, Uniper ja Saksan valtio. Syyskuun loppupuolella Fortum, Saksan hallitus ja Uniper ovat allekirjoittaneet periaatesopimuksen ratkaisusta, jonka seurauksena Saksan valtiosta tulee Uniperin enemmistöomistaja, Marin kertasi.

”Valtio-omistajan edustaja on ollut jatkuvasti tietoinen neuvotteluprosessista ja –strategiasta. Lisäksi valtio-omistajan edustaja on ollut yhdessä Fortumin ja sen neuvonantajien kanssa sovitun neuvottelustrategian mukaisesti läsnä tietyissä neuvotteluissa. Yhteyttä on pidetty myös poliittisella tasolla. Kontaktointien ajoitusta ja sisältöä on valmisteltu yhdessä omistajaohjauksen, yhtiön sekä sen neuvonantajien kanssa.

Valtio-omistaja asetti pääministerin mukaan neuvotteluille selkeitä tavoitteita, joista yksi oli, että Fortumin tai Suomen valtion oman pääoman ehtoista lisärahoitusta ei tule myöntää osana ratkaisua ja että Uniperille annetut lainat sekä takaukset palautuvat.

”Ratkaisu mahdollistaa Fortumille sodan aiheuttamien tappioriskien rajauksen sekä keskittymisen ydinliiketoimintaansa. Fortumin omistukseen kohdistuu strateginen intressi. Valtion omistajuudella yhtiössä pyritään varmistamaan, että sähköntuotanto on Suomessa riittävää kaikissa oloissa ja että yhtiö pystyy toteuttamaan huoltovarmuustehtäväänsä myös pidemmällä aikavälillä.”

Näistä hallitus on jo päättänyt

Ainoa keino taata kohtuuhintaisen energian saatavuus Suomessa tulevaisuudessa on Marinin mukaan irtautua riippuvuussuhteista investoimalla päästöttömään energiaan. Hänen mukaansa hallitus on valmis myös tarkastelemaan kaikkia yhteiseurooppalaisia keinoja energian hinnannousun maltillistamiseksi ja autoritaarisista maista tuodusta fossiilienergiasta irtautumiseksi.

Marin myös luetteli keinoja, joista hallitus on aiemmin päättänyt energiapaketissaan: ylimääräiset indeksikorotukset, pienituloisille kotitalouksille suunnattu uusi sähkötuki, kaksinkertainen lapsilisä joulukuussa sekä määräaikaiset korotukset lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen, työttömyysturvan lapsikorotukseen ja toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden lasten perusosaan. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästi alentaa varhaiskasvatusmaksuja ja korottaa yksityisen tuen hoitolisää.

"Hallitus on päättänyt myös väliaikaisesta sähköenergialaskujen perusteella myönnettävästä verovähennyksestä, sähkön arvonlisäveron väliaikaisesta alentamisesta 10 prosenttiin, henkilökuljetusten väliaikaisesta verovapaudesta, matkakuluvähennyksen korotuksesta sekä maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuesta.”

”Koska tilanne on poikkeuksellisen epävarma, on hallituksella myös valmius päättää uusista toimista.”

Lisäksi ainoan tehoreservitarjouksen jättänyt Fortum on ilmoittanut ryhtyvänsä valmistelemaan Meri-Porin voimalaitosta kaupalliseen käyttöön.

”Näin ollen tehoreservi on jo siirtymässä tuotantokäyttöön ilman lakimuutoksia”, Marin huomautti.

