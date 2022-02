Oppositiopuolue perussuomalaisten kannatus on pudonnut peräti 3,3 prosenttiyksikköä Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisia äänestäisi nyt 15,0 prosenttia suomalaisista.

”Perussuomalaisten kannatus vuotaa tällä hetkellä monelle taholle: puolueista erityisesti kokoomukseen, nyt-liikkeeseen sekä Valta kuuluu kansalle -puolueeseen”, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja sanoo Ylelle.

”Näkyy, että sen kannattajien kiinnostus ylipäätään politiikkaan on vähentynyt.”

Perussuomalaiset pitää silti yhä paikkansa mittauksen kolmanneksi suurimpana puolueena.

Suurin puolue on yhä kokoomus, jonka kannatus on nyt 21,2 prosenttia. Hallituspuolueista sdp on toiseksi suurin 19,0 prosentilla ja keskusta neljäs 12,7 prosentilla.

Vihreät on alle kymmenessä prosentissa 9,7 prosentin kannatuksella. Vasemmistoliitto on kirinyt 9,0 prosenttiin kannatuksen noustessa yhdellä prosenttiyksiköllä.

Haastattelut on tehty aikavälillä 9.1.-1.2.2022, joten kyselyt ulottuvat myös aluevaalien jälkeiseen aikaan.

