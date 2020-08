Turpeen suhteellisen verotuksen on kiristyttävä syksyn budjettiriihessä, sanovat vihreiden Jenni Pitko ja vasemmistoliiton Li Andersson. Pitko esittää myös turpeen energiakäytön kieltävää lakia.

Turve. Turpeen suhteellisen verotuksen on kiristyttävä syksyn budjettiriihessä, sanovat vihreiden Jenni Pitko ja vasemmistoliiton Li Andersson. Pitko esittää myös turpeen energiakäytön kieltävää lakia.

Turve. Turpeen suhteellisen verotuksen on kiristyttävä syksyn budjettiriihessä, sanovat vihreiden Jenni Pitko ja vasemmistoliiton Li Andersson. Pitko esittää myös turpeen energiakäytön kieltävää lakia.

Hallituspuolueet vasemmistoliitto ja vihreät vaativat hallitusta kiristämään turpeen verotusta syksyn budjettiriihessä. Molemmat puolueet tiedottivat kannoistaan kesäkokoustensa yhteydessä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoo tiedotteessaan, että turpeen suhteellista verotusta on korotettava budjettiriihessä osana energiaverotuksen uudistuksen ensimmäistä vaihetta. Turpeen verokohtelun tulee ohjata nykyistä tehokkaammin sen energiakäytön vähenemiseen.

”Turve on Suomen ilmastopolitiikan sokea piste. Sen osuus meidän kokonaisenergiankulutuksestamme on reilut neljä prosenttia, mutta se tuottaa kymmenyksen kokonaispäästöistämme. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että turpeen verokohtelussa on huomioitava ilmastonmuutoksen kovat realiteetit nykyistä paremmin. Siihen velvoittaa myös hallitusohjelma, joka selvästi linjattu turpeen käytön vähentämisestä”, Andersson sanoo.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko vaatii samoin, että turpeen suhteellista veroetua pienennetään hallituksen budjettiriihessä. Turpeen energiakäyttö on lopetettava nopeasti, hän linjaa tiedotteessa.

Yhtenä keinona energiaturvetuotannon alasajoksi on Pitkon mukaan ”harkittava myös turpeen energiakäytön kieltävää lakia”.

”Me Vihreät lähdimme hieman yli vuosi sitten hallitukseen rakentamaan sellaista Suomea, jossa sekä ihmisen että luonnon on hyvä olla. Se tarkoittaa sitä, että hallitus ottaa tosissaan ilmastonmuutoksen torjunnan. Yksi merkittävä keino pudottaa Suomen kasvihuonekaasupäästöjä on turpeen polton alasajo. Se on tehtävä mahdollisimman nopeasti”, Pitko sanoo.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä, mutta Pitkon mukaan hallituksen ei tule tyytyä vain puolittamiseen. Vihreiden mukaan hallituksen on tähdättävä koko turpeen energiakäytön hallittuun alasajoon.

Matti Vanhanen linjasi keskustan ehtoja

Turve tiedetään hallituksessa erityisesti keskustan ja vihreiden kiistakapulaksi, sillä keskustalle alan työpaikat ovat tärkeitä. Aiheesta on väitelty värikkäästi myös julkisuudessa.

Vihreiden Pitko odottaa syksyn budjettiriihestä nopeita toimia.

”Budjettiriihessä on sovittava turpeen suhteellisen veroedun pienentämisestä tai tuen poistamisesta kokonaan. Nykyisellään turpeen alhainen verokanta antaa sille jopa 172 miljoonan euron vuosittaisen veroedun, vaikka turpeen päästöt ovat kivihiilen luokkaa”, Pitko sanoo.

Keskustalle vaatimus voi olla vaikea. Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) avasi aiemmin elokuussa Uuden Suomen haastattelussa keskustan ehtoja turveratkaisulle. Vanhasen mukaan budjettiriihen ratkaisut eivät saa johtaa siihen, että ilman vaihtoehtoa turpeelle lämmitysenergian hinta nousee. Turpeen verotus ei saa suhteessa laskea, Vanhanen linjasi, mutta ei myöskään nousta niin paljon, että ainespuuta alettaisiin polttaa ”samoissa kattiloissa”. LUE LISÄÄ:

LUE MYÖS: