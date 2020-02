Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi maanantain 3. helmikuuta tuomion, jonka mukaan työnantaja ei voinut pidentää työntekijän työaikaa kiky-sopimuksen mukaisesti 24 tunnilla vuodessa. Toimihenkilön työaikariidan ratkaisusta on uutisoinut muun muassa Yle.

Työajan pidennys, johon työntekijä ei suostunut, tuli työnantajan mielestä voimaan työntekijä- ja työnantajaliittojen solmiman kilpailukykysopimuksen perusteella. Työntekijän ja työnantajan välisessä työsopimuksessa oli viikoittaiseksi työajaksi sovittu 37,5 tuntia.

Ylen mukaan oikeus katsoi, että työntekijän työaikaa ei voitu pidentää yksipuolisesti kilpailukykysopimuksen perusteella, koska työntekijän työsopimuksessa ei viitattu työehtosopimukseen työajan osalta. Oikeuden mukaan työehtosopimusosapuolet eivät näin ollen olleet sopijapuolia työntekijän työajan osalta.

Käräjäoikeuden tuomiota on syytä kritisoida sekä perusteluiden että lopputuloksen osalta, kirjoittaa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) lakiasiainjohtaja Markus Äimälä työnantajajärjestön verkkosivuilla. Äimälän mukaan EK:n kanta on sama, kuin aiemman samankaltaisen käräjäoikeuden tuomion kohdalla.

”Kuten jo silloin totesin, juridisesti kysymys on tiivistetysti kahdesta asiasta: 1) Onko työehtosopimuksella mahdollista poiketa ns. edullisemmuusperiaatteesta? Edullisemmuusperiaate tarkoittaa sitä, että jos samasta asiasta on sovittu eri tavalla työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa, valitaan työntekijälle edullisempi vaihtoehto. 2) Jos edullisemmuusperiaatteesta poikkeaminen on sallittua, onko niin myös tehty kyseisen työehtosopimuksen osalta?” Äimälä kirjoittaa.

Hänen mukaansa kysymyksiin vastaaminen kuuluu työtuomioistuimen toimivaltaan, ja Äimälän mukaan työtuomioistuin vastasi myöntävästi kumpaankin kysymykseen.

”Käräjäoikeus ei perusteluissaan suoranaisesti kritisoi työtuomioistuimen lausuntoa ja hyväksyy sinänsä sen, että edullisemmuussääntö voidaan poissulkea ja että näin on myös tarkoitettu tehdä kyseisessä työehtosopimuksessa. Hämmästyttävästi käräjäoikeus kuitenkin päätyy siihen, että edullisemmuussäännön poissulkeminen voi koskea vain 1.11.2016 jälkeen solmittuja työsopimusehtoja eli käytännössä vain uusia työntekijöitä. Työtuomioistuin ei tehnyt lausunnossaan tällaista rajausta”, Äimälä kirjoittaa.

Äimälän mielestä tällaisen käytännön luoma ”erottelu” johtaisi vanhojen ja uusien työntekijöiden erilaiseen kohteluun, ”mihin on suhtauduttu hyvin kielteisesti viimeaikaisessa oikeuskäytännössä tasapuolisuusvelvoitteen vastaisena”.

”Aikaisemmasta käräjäoikeuden tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. Pidän todennäköisenä, että myös tästä tuomiosta valitetaan”, Äimälä toteaa.