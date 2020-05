THL:n Mika Salmisen mukaan vasta-ainetutkimusten merkitys on kuitenkin toistaiseksi epäselvä.

Tutkimukset heikensivät maailmalla uskoa laumasuojaan. THL:n Mika Salmisen mukaan vasta-ainetutkimusten merkitys on kuitenkin toistaiseksi epäselvä.

Tutkimukset heikensivät maailmalla uskoa laumasuojaan. THL:n Mika Salmisen mukaan vasta-ainetutkimusten merkitys on kuitenkin toistaiseksi epäselvä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen mukaan asiantuntijat pohtivat parhaillaan kiivaasti, mitä koronaviruksesta tehdyt vasta-ainetutkimukset todella kertovat epidemiasta.

Vasta-ainetutkimukset koronaviruksesta pahoin kärsineistä maista kuten Espanjasta ja Ruotsista ovat kertoneet, että taudin vasta-aineita löytyy niissäkin vain noin 5-7 prosentilta väestöstä. Koronaviruksen levinneisyys näyttää siis pieneltä, mikä on vienyt Ruotsissakin uskoa siltä, että laumaimmuniteetti suojaisi maata koronan mahdolliselta toiselta aallolta.

”Tämä on asia, jota pohditaan nyt monella taholla, että mitä nämä vasta-ainetutkimukset todellakin kertovat”, Salminen kommentoi tiedotustilaisuudessa.

Ongelma on Salmisen mukaan se, että uuden taudin immuniteettimekanismia ei tunneta kovin. Tiedossa ei ole, miten vahva immuniteetti covid-19-taudille syntyy ja kauanko se suojaa ihmistä.

Immuniteettia ei kuitenkaan synny vain vasta-aineiden kautta.

”Meillä on immuniteettivasteessa toinen osa, joka on niin sanottu soluvälitteinen immuniteetti. Sen tutkiminen on huomattavasti vaikeampaa”, hän sanoo.

”Tämä sotkee näitä tulkintoja aika paljon. Se, että ihmiset paranevat, viittaa tietysti siihen, että immuniteettivaste toimii. Muuten he eivät paranisi.”

Tiedonpuutteen vuoksi hämärän peitossa on myös se, mitä syksyllä tapahtuu.

”Se riippuu siitä, miten tämä virus käyttäytyy. Jos se käyttäytyy kuten muut koronavirukset, riski [toisesta aallosta] on olemassa. Se, käyttäytyykö se toisella tavalla, jää nähtäväksi.”

Salminen varoittaa nyt, että epidemia voi ryöpsähtää uudelleen pahemmaksi jo kesälläkin.

”Kyllä meidän täytyy varautua siihen, että toinen aalto tulee jossain vaiheessa syksyllä tai syystalvella. Koska se tulee, sitä on vaikea ennustaa. Meidän pitää myös varautua siihen, että kesällä tulisi takaiskuja. Sen takia on hyvin tärkeää, että jatketaan näitä turvatoimia.”

Tähän varoitukseen liittyen torstain tiedotustilaisuudessa vahvistettiin, että hallituksen kehotus välttää vapaa-ajan matkailua myös kotimaassa on ainakin toistaiseksi yhä voimassa. Hallitus pohtii kuitenkin parhaillaan linjausta eli sitä, miten suomalaisia ohjeistetaan kesälomien varalta.

Suomen epidemiatilanne on tällä hetkellä verrattain rauhallinen. Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n julkaiseman arvion mukaan epidemia on jatkanut edelleen hidastumistaan verrattuna edellisten kahden viikon tilanteeseen. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat keskimääräiset tapausmäärät ovat laskeneet selvästi jo yli kuukauden ajan.

Arvioitu tartuttavuusluku on 0,75 – 0,85, mikä tarkoittaa, että Suomessa epidemia on laskusuunnassa. Yhdeksän sairaanhoitopiirin alueella ja Ahvenanmaan maakunnassa ei todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson eli 18.-24.5. aikana.

LUE MYÖS: