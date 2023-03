Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg varoittaa, että itäukrainalainen Bah’mutin kaupunki saattaa joutua venäläisten haltuun muutaman päivän kuluessa. Kaupungissa käydyt taistelut ovat muuttuneet viime aikoina yhä kiivaammiksi.

”Näemme Venäjän lisäävän joukkojaan, ja mitä Venäjältä puuttuu laadun suhteen, sen he korvaavat määrällä”, Stoltenberg sanoi The Guardianin mukaan.

Euroopan unionin puolustusministereiden kokouksessa Ruotsin Märstassa puhunut Stoltenberg korosti, ettei Bah’mutin mahdollinen kaatuminen välttämättä heijastele käännekohtaa sodassa.

”Se korostaa vain sitä, ettei meidän tule aliarvioida Venäjää. Meidän on jatkettava Ukrainan tukemista”, Stoltenberg sanoi.

Bah’mutiin hyökkäävää Wagner-armeijaa johtava Jevgeni Prigožin väitti keskiviikkona, että hänen joukkonsa ovat saaneet kaupungin itäosan vallattua, kertovat Reuters ja Associated Press. Prigožinin mukaan Wagner hallitsee kaikkia alueita kaupungin halki kulkevan Bakhmutkajoen itäpuolella. Kaupungin keskusta sijaitsee joen länsipuolella.

Venäjä tai Ukraina eivät ole kommentoineet Prigožinin väitteitä.

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, että venäläisjoukot ovat luultavimmin vallanneet Bah’mutin itäosan Ukrainan armeijan vetäydyttyä alueelta. Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu sanoi tiistaina, että Bah’mutin valtaaminen auttaisi jatkamaan hyökkäystä syvemmälle Donetskin alueelle.

Venäjän iskut ovat pakottaneet kaupunkia puolustavat ukrainalaisjoukot turvautumaan huollossaan päällystämättömiin teihin. Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi viimeksi maanantaina, ettei Ukrainan armeija vetäydy Bah’mutista.