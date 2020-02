Varatuomari Outi Antilasta ei pitänyt tulla sosiaali- ja terveydenhuollon erityisosaajaa vaan poliisiylijohtaja.

Naapurin rouva sai koulutytön kiinnostumaan lakiasioista, ja ajatus juristin koulutuksesta jäi kutkuttamaan. Antilalla oli selvä tähtäin: hän halusi nimismieheksi, poliisin johtoon.

Nuoren naisen haave poliisijohtajan paikasta karahti kuitenkin sukupuoleen ja Hämeen poliisitarkastajaan. Tämä ilmoitti kesäpestiä hakevalle Antilalle, että vain hänen kuolleen ruumiinsa yli Antilasta tulee nimismies.

Poliisitarkastajan mielestä poliisipäälliköltä vaadittiin reserviupseerin koulutusta. Vaikka muodollista vaadetta ei ollutkaan, uskottavuus edellytti sitä: hameväen arvovallalla ei kenttäpoliisia komenneltaisi.

Poliisitarkastajasta ei tullut ruumista eikä Antilasta nimismiestä, mutta syyttäjän tehtävää hoitavaksi kaupunginviskaaliksi hän pääsi paikallisen nimismiehen kehotuksesta.

”Nimismies sanoi, että koeta syyttäjäksi. Siinä naiset pärjäävät, koska ovat niin julmia”, Antila kertoo ja nauraa päälle.

Kovin pitkään Antila ei syyttäjän tehtävissä viihtynyt, sillä vankiloiden pyöröovista tuppasi tuttua naamaa lakitupaan.

”Sinne tulivat aina ne samat rosvot, jotka olivat käyneet lusimassa sen pari kuukautta. Silloin ajattelin, että en minä nyt tätä loppuikääni tee.”

Sen jälkeen ura vei Maataloustuottajain keskusliiton MTK:n lakiosastolle, sieltä vakuutusasioiden muutoksenhakulautakuntiin ja lopulta sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) ylijohtajaksi.

Viime vuosina Antila haki useita pomon pestejä, STM:n kansliapäälliköksi, Kuntien Eläkevakuutuksen johtoon ja kansaneläkelaitos Kelan pääjohtajan paikkaa kahdesti.

”Minulla oli sellainen ajatus, että siinä viiden, seitsemän vuoden välein työpaikkaa pitäisi vaihtaa. Sitten näitä paikkoja tuli (hakuun) sopivasti.”

Ensimmäisellä kerralla Antila hävisi Kela-kisan arvalla Elli Aaltoselle. Toisella kertaa tärppäsi, ja maratonjuoksua harrastavan Antilan sinnikkyys palkittiin. Hallitusrintama Kelan valtuustossa repesi. Porvaripuolueet ja vihreät valitsivat Antilan Kelan pääjohtajaksi.

Antilan mukaan pyrky pois ministeriöstä ei johtunut siitä, että työ siellä olisi alkanut tympiä, päinvastoin. Sosiaaliturvauudistus itse asiassa houkutteli jäämään, mutta kiinnostus siirtyä lainsäädännön valmistelusta toimeenpanoon vei lopulta voiton.

Tavoite. Uusi pääjohtaja Outi Antila lupaa tuoda lisää asiakaslähtöisyyttä Kelan palveluihin. Kuva: OUTI JÄRVINEN

Nyt Antila johtaa yli 7 700 työntekijän laitosta, jonka palveluita jokainen suomalainen käyttää. Kela korvaa lääke- ja sairauskuluja, maksaa takuu-, perhe- ja kansaneläkettä, asumistukea, opintotukea, vanhempainrahaa, työttömyyspäivärahaa, terapiakorvausta, kuntoutustukea ja niin edelleen.

Kela vastaa nykyään myös toimeentulotuesta. Tehtävä siirtyi kunnilta Kelalle vuonna 2017 ja aiheutti alkuun pienen kaaoksen, kun laitoksen väki ei riittänyt hakemusten käsittelyyn. Toimeentulotuella paikataan pääkaupunkiseudulla myös asumismenoja, kun asumistuki ei riitä niihin.

Antilan mukaan toimeentulotuen keskittäminen Kelaan paljasti tuen todellisen tarpeen, ja laajuus yllätti. Hän perää sosiaaliturvaan kokonaisremonttia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa turvan ja pääkaupunkiseutu helpotusta työvoimapulaansa.

Nyt asumismenot pääkaupunkiseudulla ovat niin suuret, ettei muualta kannata muuttaa tänne työn perässä, Antila sanoo.

Antila muistuttaa, että sosiaaliturvaa on rakennettu vuodesta 1939 pala kerrallaan, ja aina välillä sitä on muutettu suuntaan tai toiseen.

”Se ansaitsisi tulla kertaalleen mietityksi alusta loppuun”, hän toteaa.

Kelan toiminta on erityisen luupin alla, koska jokaisella on jokin kosketus laitokseen. Kela-kaavakkeen täyttö muistuttaa painajaista. Päätösten kapulakielestä ei saa tolkkua, ja auta armias, jos yrittää surfata Kelan sivuilla etsimässä täyttöohjeita tai saada tietoa oikeuksistaan.

Antila myöntää, että selkeydessä, tiedonkulussa ja prosesseissa on parantamisen varaa. Hän on jo luvannut purkaa byrokratiaa ja keventää menettelyitä asiakaslähtöisemmiksi.

Siitä hyvästä häntä on myös kritisoitu. On epäilty, että Antila on avaamassa tukihanat ihmisille.

Siitä ei hänen mukaansa ole kysymys, vaan asiakaspalvelun parantamisesta. Kun ihmiset eivät tunne oikeuksiaan, he eivät saa tarvitsemaansa apua, ja syrjäytymisriski kasvaa.

Kielen selkeyden osalta Antila sysää vastuuta myös lainvalmisteluun ja lakitekstin ymmärrettävyyteen. Päätöksiltä edellytetään juridista tarkkuutta. Niiden on hänen mukaansa katettava kaikki tapaukset, myös poikkeukset. Pelkät viittaukset pykäliin eivät riitä.

”Päätöksenmuotoilu on ikuinen dilemma.”

Kelan piikkiin laitetaan Antilan mukaan myös sellaista, mikä ei sinne kuulu. Yksi tällainen on taksiuudistus, joka vei pitkänmatkan potilailta mahdollisuuden käyttää samaa taksikyytiä sairaalareissun meno- ja tulomatkalla.

Nyt yksi taksi suhaa Sulkavalta Kuopioon ja toinen Kuopiosta Sulkavalle, ja molemmat posottavat mahdollisesti ilman kyytiläistä tyhjinä takaisin.

Antilan mukaan tässä ei ole järkeä, ei ihmisen, kustannusten eikä ympäristön kannalta. Hän huomauttaa, että aiemmin meno-paluumatkalta paluukyydistä korvattiin vain odotusaika, mutta kyytiläinen pääsi samalla kyydillä takaisin. Nyt korvattavana on koko matka.

Antila kehottaakin välityskeskuksia käyttämään tervettä harkintaa. Kelan puolesta välityskeskus voi välittää molemmat matkat samalle kuskille.

”Kelan sopimus ei ainakaan estä sitä.”

Antila sanoo, että STM yritti taksilain valmisteluvaiheessa kertoa liikenne- ja viestintäministeriölle, miten elävä elämä toimii maakuntien potilaskyydeissä.

Hän lupaa Kelan arvioivan taksikäytännöt vielä uudestaan siinä vaiheessa, kun nykyhallitus on korjannut taksilakia ja Kelan sopimukset tulevat taksipalveluissa katkolle vuoden 2021 lopussa.

Kela on paitsi sosiaaliturvaetuuksien maksaja myös omaisuuksien haltija. Varoillaan Kela turvaa työntekijöidensä lakiin perustuvia eläkkeitä. Kela omistaa muiden eläkelaitosten tavoin osakkeita pörssiyhtiöistä, muun muassa lääkeyhtiö Orionista ja lääketukkuri Oriolasta yhteensä runsaat kolme prosenttia.

Samaan aikaan Kelalla on roolinsa lääkemarkkinoilla. Se antaa lausuntonsa lääkeyhtiöiden terveys- taloudellisista selvityksistä, joilla yhtiöt hakevat STM:n alaiselta hintalautakunnalta päätöksiä uusien tuotteiden tukkuhinnoista ja korvattavuudesta.

Antilan mukaan eturistiriitaa ei ole. Kelan hallitus käsitteli asiaa sen jälkeen, kun Kauppalehti oli kirjoittanut mahdollisesta eturistiriidasta.

Antila sanoo, että hintajärjestelmää hoitavilla ihmisillä ei ole mitään tekemistä Kelan omaisuudenhoidon kanssa.

”Orionin lääkkeet ovat pääosin rinnakkaislääkkeitä, joista patentit ovat loppuneet. Lääkeyhtiö itse päättää, mihin se hakee korvattavuutta ja mihin ei”, hän vielä huomauttaa.

Lääketukkuri Oriola on ollut otsikoissa lääkejakelun takkuamisen ja ongelmien piilottelun takia. Yhtiö halusi salata lääkealan turvallisuusvirasto Fimean laatiman tarkastusraportin ongelmien syistä uutistoimisto STT:ltä. KHO:n päätöksellä raportti lopulta luovutettiin medialle.

Antila ei ota kantaa tapaus Oriolaan. Kelalla ei ole äänivaltaa yhtiössä, eikä Kela puutu lääkkeiden jakeluun millään tavalla.

”Se on Fimean asia”, hän kuittaa.

Kuka? Outi Antila Syntynyt ­Helsingissä vuonna 1957 Kävi koulut Hauholla ja Hämeenlinnassa Juristi Helsingin yliopistosta 1981 Varatuomari 1982 Perhe: Mies ja ­molempien aikuiset ­lapset perheineen Harrastukset: ­Lenkkeily, hiihto (jos olisi lunta), metsästys ja kalastus

Ura 1980–1983 Helsingin vs. kaupunginviskaali 1983–1992 MTK:n lakimies ja lakiasiainjohtaja 1992–2002 Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja 2002–2010 Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja 2010–2019 Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja 2020– Kelan pääjohtaja 2010–2019 luottamustoimia muun muassa Kelan hallituksessa, Työterveyslaitoksessa ja Finanssivalvonnassa

Kansaneläkelaitosta Antila luonnehtii myös tietotaloksi, jonka kantaan on kerääntynyt valtava määrä tietoa ihmisten terveydestä, sosiaaliturvasta ja sen tarpeista. Tulorekisteri tuo kantaan vielä oman lisänsä.

Antilan mielestä sote-uudistuksen myötä ei pitäisi rakentaa maakunnallisia tai kunnallisia rinnakkaisjärjestelmiä Kelan tietokannoille, vaan hyödyntää olemassa olevaa ja tehdä yhteistyötä valtakunnallisen SoteDigin kanssa.

”Meillä kuitenkin on se kanta, jossa voisivat olla kaikkien suomalaisten kaikkikin tiedot.”

Antila muistuttaa, että Kelassa tiedot ovat turvassa; niitä ei ole ulkoistettu, eivätkä ne kulje rajojen yli kuten vaikkapa pankkijärjestelmissä.

Hänestä tietokantoja ei myöskään pidä yhtiöittää, koska tietokantojen yhtiöittämiseen liittyy aina se riski, että joku päättää jossakin vaiheessa myydä yhtiön.

”Jos meillä on työvoimasta pulaa, kyllä kannattaisi satsata jokaiseen osittaisestikin työkykyiseen.”

Pääjohtajana Antila haluaa paitsi purkaa sosiaaliturvaan liittyvää byrokratiaa myös lisätä tiedonkulkua toimijoiden välillä. Hän uskoo, että ajoissa toteutettu apu ja kuntoutus ehkäisevät ennalta ­sosiaali- ja terveysongelmien pitkittymistä, ja tästä hyötyy koko yhteiskunta.

”Asioiden parempaan hoitoon kaivattaisiin ehkä hitusen sote-uudistusta ja osin sosiaaliturvan kokonaisuudistusta, mutta jotakin voidaan tehdä myös nykylainsäädännön pohjalta.”

Hän harmittelee, että viime hallituskaudella istuneen kuntoutuskomitean työn toimeenpano jäi toteutumatta.

”Jos meillä on työvoimasta pulaa, kyllä kannattaisi satsata jokaiseen osittaisestikin työkykyiseen.”

Kelalla on 146 omaa ja 147 yhteistä toimipistettä verottajan, TE-toimiston ja kunnan kanssa. Antilan mukaan juuri yhteisiin toimipisteisiin kannattaa panostaa.

”Se edistäisi sitä palvelukonseptia, että ihmisen asiat otettaisiin kokonaisvaltaisesti haltuun ja asiat hoidettaisiin kerralla kuntoon”, Antila sanoo.