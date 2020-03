Ruotsissa koronavirus leviää nyt ympäri maata, mutta pahin tilanne on Tukholman alueella. Toisin kuin Suomessa koko Tukholman seudun eristämistä ei kuitenkaan harkita.

Perjantaina Ruotsin kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin pääjohtajalta Johan Carlsonilta kysyttiin, pitäisikö tukholmalaisten nyt vain pysyä Tukholmassa eikä lähteä muualle.

”Se riippuu vähän tilanteesta”, Carlson aloittaa.

”Jos sinulla on mökki jossain metsässä, ajat sinne autolla, viet omat ruokasi mukanasi ja asut sitten siellä ja vietät mukavaa aikaa, niin se on ihan eri tilanne kuin lähtisit junalla tuntureille, missä ei ole mitään ’back upia’ jos vaikka sairastut. Silloin kannattaa kyllä harkita tarkasti, onko tarpeen altistaa muut tartunnalle [junassa] ja itsensä sille, että sinne voi jäädä jumiin.”

Ruotsissa ei toistaiseksi ole suljettu hiihtokeskuksia. Lehdissä kummasteltiin jo viime viikon lopulla, kuin useita hiihtokeskuksia operoiva SkiStar oli joutunut sulkemaan Norjan keskukset, mutta ei esimerkiksi Ruotsin puolella Årea.

Carlson painottaa, että hiihtokeskuksissa syntyy monenlaisia tilanteita, missä ihmiset pakkaantuvat lähekkäin ja altistuvat tartunnalle. Silti hän ei halua antaa yksiselitteistä vastausta ennen kuin hiihtokeskuskunnat, viranomaiset ja yritykset kokoontuvat maanantaina keskustelemaan asiasta.

”Minulla ei ole sellaista nappulaa, jota voisin vain itse painaa”, Carlson sanoo viitaten siihen, ettei hänellä ole toimivaltuuksia sulkea keskuksia.

Viikonlopun aikana elämä jatkui Tukholmassa osin normaaleissa uomissa. Kevätaurinko sai ravintoloiden terasseja täyttymään keskustassa. Carlson ei pidä tällaista hyväksyttävänä.

”En itse asu täällä Tukholmassa vaan Uppsalassa ja siellä on varsin rauhallista, siistiä ja yksittäisiä ihmisiä istumassa. Mutta jos tilanne on Tukholmassa sellainen kuten sanotaan, niin viesti järjestäjille on sama: ei ole hyväksyttävää pitää pubia, diskoja ja muita, missä ihmisiä pakkaantuu niin tiiviisti. Ne ovat riskejä epidemian kannalta.”

Sunnuntai-iltana Ruotsin pääministeri Stefan Löfven piti poikkeuksellisen tv-puheen ruotsalaisille. Hän vetosi ruotsalaisiin, jotta nämä noudattaisivat suosituksia painottamalla, että jokaisen on kannettava tilanteessa vastuuta ja että omista valinnoistaan on pystyttävä olemaan ylpeä vielä kriisin jälkeenkin.