Uuden Suomen koko päättyvän vaalikauden käynnissä ollut juttusarja 200 kansanedustajaa on nyt tullut päätökseensä.

Näin selvitys tehtiin Vastaukset kerättiin Uuden Suomen 200 kansanedustajaa -sarjan haastattelujen yhteydessä vuosina 2019–2023. Sarjaan antoi haastattelun 171 kansanedustajaa. Edustajilta kysyttiin, kuka hallituspuolueen edustaja ja kuka oppositiopoliitikko on viimeksi tehnyt häneen eduskuntatyössä vaikutuksen. Osa jätti kokonaan tai osin vastaamatta, osa nimesi yhden sijaan 2–3 edustajaa. Muutamat nimesivät edustajan, joka on istunut eduskunnassa jollakin aiemmalla vaalikaudella. Nämä vaihtoehdot jätettiin selvityksestä pois. Osa edustajista ei saanut ollenkaan mainintoja. Yhteensä kansanedustajat nimesivät 122 kansanedustajaa. Näistä 71 oli hallituksen ja 51 opposition kansanedustajia.

Uusi Suomi on kysynyt juttusarjan yhteydessä kaikilta haastatelluilta kansanedustajilta, kuka hallituspuolueen ja kuka opposition kollega on tehnyt heihin vaikutuksen. Jokainen sai siis nimetä kaksi kollegaa. Tämän ”Eduskunnan hittimittarin” tulokset ovat nyt selvillä, ja ylivoimainen ykkönen on kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.

Essayahin mainitsi 24 kansanedustajaa kaikkiaan 171 haastatellusta kansanedustajasta.

Essayahin takana on tasaisempaa. Kymmenen kärjessä on useita jaettuja sijoja. Top kympissä on peräti neljä keskustalaista: Hannu Hoskonen, Matti Vanhanen, Eeva Kalli ja Jouni Ovaska. Myös kokoomuslaisia on neljä: kesken vaalikauden menehtynyt Ilkka Kanerva sekä Saara-Sofia Sirén, Mari-Leena Talvitie ja Ben Zyskowicz.

Perussuomalaisia on kaksi: puheenjohtaja Riikka Purra sekä Ville Vähämäki. Pääministeripuolue SDP:stä kärkikymmenikköön yltää Aki Lindén, joka on Hannu Hoskosen kanssa jaetulla kakkossijalla.

”Toivon, että hän olisi perussuomalaisissa”

Tarkalleen ottaen Uusi Suomi kysyi kansanedustajilta, ”kuka hallituspuolueen jäsen ja kuka oppositiopoliitikko on viimeksi tehnyt teihin eduskuntatyössä vaikutuksen”. Moni kansanedustaja kursaili mainita oman puolueen edustajaa, vaikkei se kiellettyä ollutkaan.

Kukin edustaja tulkitsi siis kysymystä omalla tavallaan, ja esimerkiksi juuri Essayah sai kiitosta ylipäätään osaavuudestaan ja yhteistyökyvystään.

”Olen aina hänessä ihaillut kykyä sanoittaa omaa näkemystä rakentavalla mutta kuitenkin selkeällä tavalla”, perusteli Saara-Sofia Sirén (kok) vastaustaan.

”Perehtyy tosi hyvin asioihin ja ei tunne sellaista puoluepolitikointia, vaan asiat edellä menee politiikassa”, sanoi Anne Kalmari (kesk).

Hoskonen ja Purra kärkikastiin perussuomalaisten äänillä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra yltää kymmenen parhaan joukkoon omiensa äänillä. Osa äänistä on tullut ennen Purran valintaa puheenjohtajaksi, jolloin hän oli perussuomalaisten varapuheenjohtaja. Purra sai kehuja muun muassa ahkeruudestaan.

Myös jaetulla kakkossijalla oleva keskustan Hannu Hoskonen on saanut suurimman osan äänistään perussuomalaisilta, ja myös muutama kokoomuslainen nimesi hänet.

Moni perussuomalainen perustelee, että Hoskonen on linjoissaan ja kannanotoissaan hyvin lähellä perussuomalaisia. EU:n elvytyspaketin vastustaminen, joka maksoi Hoskoselle puheenjohtajuuden ympäristövaliokunnassa, saa perussuomalaisilta kiitosta. Myös kokoomuksesta kehutaan oman tien kulkijaa.

”Hannu Hoskonen on omalla rohkealla tavallaan uskaltanut myös hallituksen sisällä haastaa tämmöisiä hieman naiiveja ilmastopoliittisia, liikennepoliittisia tai metsäpoliittisia kannanottoja. Hän kulkee jalat maassa, on metsäalan ammattilainen ja tulee Itä-Suomesta. Häntä olen arvostanut henkilökohtaisesta rohkeudesta, mitä itse asiassa kansanedustajan pitäisi enemmän, jo perustuslain nojallakin, noudattaa”, Markku Eestilä (kok) perusteli.

Aki Lindénin sote-osaamista arvostetaan

Perhe- ja peruspalveluministerinäkin tällä kaudella Krista Kiurun (sd) perhevapaan ajan toiminut Aki Lindén sai melkein puolet äänistään omasta puolueesta, SDP:stä.

Myös hallituskumppani keskustasta moni kiitteli Lindénin osaamista sote-asioissa.

”Pitkä kokemus ja perehtyneisyys näkyy. Yhteistyötä on mukava tehdä”, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi.

Vihervasemmiston suosikki: Saara-Sofia Sirén

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirénin äänistä valtaosa tulee vihervasemmistosta ja etenkin vasemmistoliitosta.

Perusteluissa korostuu se, että Sirénin tulkitaan usein asettuvan eri linjalle puolueensa kokoomuksen kanssa. Sirén saa arvostusta myös ilmastotoimien vaatimisesta.

”Uupumatta jaksaa vaatia ja edellyttää hallitukselta parempia ilmastotoimia, vaikka kokoomuksen omasta puolueesta ja muusta oppositiosta tulee täysin päinvastaista viestiä koko ajan. Hän kuitenkin uskaltaa ja nousee kerta toisensa jälkeen esiin niiden asioiden puolesta, joita haluaa edistää”, perusteli esimerkiksi Jussi Saramo (vas).

”Henkilö, joka omia mielipiteitään tuo hyvin esiin riippumatta siitä ryhmän kannasta”, SDP:n Johannes Koskinen sanoi.

Vastuu, maltti ja yhteistyökyky

Moni kansanedustaja tuntuu arvostavan sellaisia ominaisuuksia kuin vastuullisuus, yhteistyökyky ja maltti. Näiden ominaisuuksien perusteella mainintoja ovat saaneet Matti Vanhanen (kesk), Eeva Kalli (kesk), Mari-Leena Talvitie (kok), Jouni Ovaska (kesk) ja Ville Vähämäki (ps).

”Juuri täysistunnoissa varsinkin talouspolitiikasta hän käyttää hyvin maltillisia ja järkeviä puheenvuoroja”, perusteli Aki Lindén, joka nimesi Ville Vähämäen.

”Tällaisena nopeatempoisena politiikan aikana tarvitaan Jounin kaltaisia poliitikkoja, jotka eivät hötkyile, jotka haluavat ottaa selvää asioista ja kuunnella erilaisia näkökulmia”, kehui Saara Hyrkkö (vihr) Jouni Ovaskaa.

”Vastuullinen asiapoliitikko, joka ottaa asioista selvää ja on myös valmis avoimeen yhteistyöhön yli puoluerajojen”, kuvaili Tiina Elo (vihr) Mari-Leena Talvitietä.

Paula Risikon (kok) mielestä Eeva Kalli on ”yhteistyöhakuinen ja maltillinen henkilö”, ja demarien Kristiina Salonen piti Kallia osaavana ja yhteistyökykyisenä.

Entinen pääministeri Matti Vanhanen on kuluvan vaalikauden aikana toiminut eduskunnan puhemiehenä ja välillä valtiovarainministerinäkin. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) kertoo, että Vanhanen on tehnyt häneen vaikutuksen jo pitkään näkemyksellisyydellään ja rauhallisuudellaan.

Vaalikauden aikana Venäjä hyökkäsi Ukrainaan laajamittaisesti. Vanhanen saa esimerkiksi Piritta Rantaselta (sd) ja Iiris Suomelalta (vihr) kiitosta toiminnastaan puhemiehenä tässä haasteellisessa tilanteessa.

Kesken kauden eduskuntaan noussut Suldaan Said Ahmed puolestaan kertoo tarinan.

”Nyt tässä voisi kertoa uutena kansanedustajana ehkä pienen tarinan siitä, että silloin ensimmäisinä päivinä, kun aloitin eduskunnassa kansanedustajana, niin eräs kokenut kansanedustaja tuli opastamaan ystävällisesti kokouksen jälkeen. Se teki kyllä suuren vaikutuksen. Pidän tosi arvokkaana, että tässä eduskunnassa ilmapiiri on erittäin hyvä. Se ei välttämättä ehkä näy mediassa, jossa yleensä nähdään vain, kun kansanedustajat riitelevät ja ovat riitaisia, mutta kyllä täällä ilmapiiri on erittäin hyvä ja uusia kansanedustajia opastetaan ja ihan kädestä pitäen oikeastaan neuvotaan. Tässäkin tapauksessa Matti Vanhanen tuli kokouksen jälkeen neuvomaan minua siitä, että kuinka tietyt asiat tehdään tietyllä tavalla.”

Kokoomuksen konkarit

Kokoomuksen kaksi pitkäaikaista poliitikkoa, Ilkka Kanerva ja Ben Zyskowicz, nousivat niin ikään kymmenen kärkeen maininnoissa.

Kanerva menehtyi sairauteen kesken vaalikauden.

Kanerva sai kiitosta muun muassa pitkästä kokemuksestaan ja asiantuntemuksestaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

”Viimeksi minuun teki erittäin suuren vaikutuksen konkarikansanedustaja Ilkka Kanerva, kun hän useassa paikassa kommentoi Venäjän tapahtumia: Navalnyin pidätystä, mielenosoituksia. Siinä näkyi se valtava kokemus ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja näkemys, ja kyky puhua niistä asioista niin, että muutkin ymmärtävät”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kehui haastattelunsa yhteydessä alkuvuodesta 2021.

Myös Zyskowiczia arvostettiin pitkän kokemuksen vuoksi. Useampikin kansanedustaja perusteli mainintaansa myös Zyskowiczin retorisella osaamisella eduskunnan suuressa salissa. Piritta Rantanen ja Joonas Könttä (kesk) kiittivät myös, että oppositiopoliitikkona Zyskowicz huomioi puheenvuorossaan myös hyvät asiat hallituksen toiminnassa.

Aineisto videohaastatteluista – Nämä 3 kysymystä kysyttiin

Kansanedustajia on yhteensä 200 ja Uuden Suomen juttusarjaan heistä osallistui 171. Muutama edustaja kieltäytyi haastattelupyynnöstä, joiltain ei saatu vastausta. Osan kanssa aikatauluhaasteet osoittautuivat ylitsepääsemättömiksi.

Uuden Suomen ”Eduskunnan hittimittari” on syntynyt kansanedustajien videohaastatteluissa antamien vastausten pohjalta. Videohaastatteluissa kaikilta kysyttiin täsmälleen samat kolme kysymystä, jotka olivat seuraavat:

Mainitkaa kolme ominaisuutta tai asiaa, jotka hyödyttävät teitä kansanedustajan työssänne.

Mikä on teille henkilökohtaisesti tärkein lakihanke tällä vaalikaudella?

Kuka hallituspuolueen edustaja ja kuka oppositiopoliitikko on viimeksi tehnyt teihin eduskuntatyössä vaikutuksen?

Tärkeimpien lakihankkeiden vastauksissa korostuvat sote-uudistus, perhevapaauudistus ja oppivelvollisuuden pidentäminen.

Suomen päätös hakea Nato-jäsenyyttä sai myös useita mainintoja haastatteluissa, jotka on tehty loppuvaiheessa vaalikautta.

Uusi Suomi teki juttusarjaa lähes neljä vuotta koko toimituksen voimin. Sarjan aloitti Anders Adlercreutz (r) 4.10.2019. Seuraavissa eduskuntavaaleissa ehdolla olevia kansanedustajia haastateltiin vuoden 2022 loppuun asti. Sarjan viimeinen haastateltava oli Veikko Vallin (ps).

