Modernan koronarokote osoittautui tehokkaimmaksi Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n johtamassa tutkimuksessa, jossa verrattiin sitä, miten eri rokotteet suojaavat sairaalahoitoa vaativalta koronataudilta. Tutkimuksesta uutisoi CNN.

Tutkijoiden mukaan Modernan rokote antaa 93-prosenttisen suojan, Pfizerin rokote 88-prosenttisen ja Johnson & Johnsonin rokote 71-prosenttisen suojan. Tutkimuksessa olivat mukana vain nämä kolme Yhdysvalloissa käytössä olevaa rokotetta.

”Vaikka rokotteiden tehoissa havaittiin lieviä eroja, on syytä todeta, että kaikki FDA:n hyväksymät rokotteet antavat merkittävän suojan sairaalahoitoon johtavaa covid-19-tautia vastaan”, tutkijat sanovat.

Modernan ja Pfizerin rokotteiden tehokkuuden eroja selittää tutkijoiden mukaan ero mRNA-pitoisuudessa. Modernan rokotteessa on hieman enemmän mRNA:ta. Tutkijat arvioivat, että myös rokotusvälillä on merkitystä. Yhdysvalloissa Modernan toinen annos annetaan neljä viikkoa ensimmäisen rokotteen jälkeen, kun Pfizerin rokotteen annosväli on kolme viikkoa.

