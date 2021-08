Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen pitää mahdollisena, että koronapassi voitaisiin Suomessa ottaa käyttöön Aluehallintoviraston eli AVIn päätöksellä.

Koronapassia voisi käyttää todisteena joko kahdesta saadusta koronarokotteesta, negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta koronataudista.

Lehtonen muistuttaa Puheenvuoron blogissaan, että elinkeinotoiminnan ja yleisötapahtumia koskevien rajoitusten edellytyksenä on rajoitusten välttämättömyys. Esimerkiksi ravintoloiden osalta tartuntatautilain väliaikainen 58 a § toteaa, että ravitsemisliikkeen on lyhennettävä aukiolo- ja anniskeluaikaa, jos se on välttämätöntä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, eivätkä ravitsemisliikkeen tilojen ja pintojen puhdistamistoimenpiteet, hygieniaohjeet, asiakaspaikkojen järjestely ja muut toimenpiteet ole riittäviä yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Lehtosen mukaan nyt voidaan perustellusti kysyä, onko välttämätöntä asettaa kokoontumisrajoituksia täysin rokotetuille tai koronainfektion hiljan sairastaneille.

“Jos näin ei ole, eivät aluehallintovirastot oikeastaan saisi tartuntatautilain mukaisissa päätöksissään enää rajoittaa yleisön osallistumista tai ravintoloiden aukioloa täysin rokotettujen tai koronataudin jo sairastaneiden osalta, vaan rajoitusta pitäisi supistaa. Elinkeinonharjoittajan asiakkailtaan tai tilaisuuden järjestäjän osallistujilta edellyttämä (Kanta-palveluista haettu) koronapassi olisi silloin aluehallintoviraston tartuntatautilain mukaisessa rajoituspäätöksessä sellainen ”muu toimenpide”, joka varmistaisi tapahtuman tai toiminnan terveysturvallisen järjestämisen”, hän arvioi.

Lehtonen ennakoi päivittäisten tartuntojen jatkavan nousussa. Lauantaina kirjattiin kesän päiväkohtainen ennätys 794 tartuntaa.

”Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna järjestettiin useita isoja yleisötapahtumia kesäfestareista Kuninkuusraveihin, joissa koronaviruksen deltavariantti suurella todennäköisyydellä leviää edelleen. Tartuntojen määrä voikin elokuun alkaessa ylittää tuhannen päivittäisen tartunnan haamurajan”, hän ennakoi.

Rokotukset etenevät Lehtosen arvion mukaan Suomessa melko hitaasti. Heinäkuun lopussa täyden rokotussuojan eli kaksi rokoteannosta on saanut vasta n. 35 prosenttia väestöstä. Alle 16-vuotiaiden rokotuksia ei riskiryhmiä lukuun ottamatta ole vielä edes aloitettu, vaikka koulujen syyslukukausi on kohta alkamassa.

”Tilaa epidemian neljännen aallon kasvulle on siis Suomessa vielä runsaasti. Valitettava tosiasia on, että Suomi on onnistunut väestönsä rokottamisessa muita Pohjoismaita huonommin. Tämä näkyy nyt mm. siinä, että heinäkuun lopussa Suomi ohitti koronatartuntojen ilmaantuvuudessa tähän saakka koronaepidemian hoidossa huonosti pärjänneen Ruotsin”, Lehtonen huomauttaa.

Parhaiten Pohjoismaista väestönsä rokotuksissa on pärjännyt Tanska, jossa 30.7.2021 mennessä oli annettu 126 rokoteannosta 100 asukasta kohden. Suomessa vastaava luku oli 101. Lehtonen arvioi, että täyden rokotussuojan saaminen deltavariantin kannalta riittävälle tasolle eli noin 85 prosenttiin vienee vuoden loppuun.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi tällä viikolla, että työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan pohjamuistiota koronapassista siltä varalta, että Marinin hallitus päättää ottaa passin käyttöön. Lintilän mukaan hallituksella on ensi viikon torstaina neuvottelu, jossa koronapassin käytön vaihtoehtoja kartoitetaan. Pohjamuistio valmistuu neuvotteluun.