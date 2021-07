Perussuomalaisten varakansanedustaja ja Järvenpään kaupunginvaltuuston jäsen Arto Luukkanen pyrkii perussuomalaisten puoluesihteeriksi tulevassa Seinäjoen puoluekokouksessa.

Hän kertoo asiasta Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan.

”Runsaiden pyyntöjen, sekä suoranaisten vaatimusten vaikuttamana, olen päättänyt asettua ehdolle ja olla käytettävissä valittaessa puoluesihteeriä Seinäjoen puoluekokouksessa”, Luukkanen kertoo.

Luukkasen mukaan hänen tavoitteensa on, että ”perussuomalaisen puolue olisi suurin puolue vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen”.

”Tätä varten puolueenjäseniä, aktiiveja ja kenttää on kuunneltava tarkalla korvalla. Kuten Jussi Halla-ahon esimerkki osoitti: puoluetta on johdettava edestä. Puolueorganisaatiota on kehitettävä niin, että puoluesihteeri kulkee aktiivien rinnalla – yhdessä.”

Perussuomalaisten puoluekokous järjestetään Seinäjoella 14.–15. elokuuta.

LUE MYÖS: