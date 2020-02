Hallitusryhmät ovat sopineet haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden auttamisesta helpottaakseen Välimeren alueen EU-jäsenmaissa olevien turvapaikanhakijoiden humanitaarista tilannetta.

Sisäministeriön mukaan tämä tarkoittaa käytännössä ensisijaisesti lapsia sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteet saada kansainvälistä suojelua ja jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista, kuten Syyriasta ja Afganistanista.

Turvapaikanhakijoita voidaan vastaanottaa enintään 175 henkilöä Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä ihmisten tilanne on vakavin. Siirrot vahvistetaan valtioneuvoston päätöksellä ulkomaalaislain edellyttämällä tavalla.

”Olen iloinen siitä, että hallitusryhmillä on yhteisymmärrys asian ratkaisemisessa. Tällä tavalla voimme auttaa hädänalaisia lapsia, jotka ovat erittäin vaikeassa tilanteessa. On tärkeää, että Suomi EU:n ulkorajavaltiona on mukana etsimässä ratkaisuja sekä akuuttiin tilanteeseen että kestävää ratkaisua eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään”, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kommentoi tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että muuttoliikepaineen kasvaessa Välimeren ulkorajavaltioiden vastaanottokapasiteetti voi ylittyä, kuten nyt on tapahtunut erityisesti Kreikassa.

”Tämän seurauksena turvapaikanhakijoille, ennen kaikkea lapsille, aiheutuu ylimääräistä inhimillistä hätää ja kärsimystä. Näitä ihmisiä vastaanottamalla Suomelle tarjoutuu konkreettinen mahdollisuus auttaa hädänalaisia ja samalla vastata YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n vetoomuksiin. Lisäksi Välimeren alueen EU-valtioilla on keskeinen rooli Eurooppaan kohdistuvan muuttoliikkeen hallinnassa”, sisäministeriön tiedotteessa todetaan.

Pelastakaa Lapset -järjestön mukaan Kreikan saarilla on yli 41 000 pakolaista ja turvapaikanhakijaa, joista kolmannes on lapsia. Suurin osa tulijoista on paennut konflikteja ja sotaa Afganistanista ja Syyriasta. Pelkästään Morian leirillä, Lesboksen saarella on järjestön mukaan 18 000 pakolaista, vaikka leiri on alkujaan suunniteltu enintään 2200 hengelle.

Sisäministeriön mukaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien hakijoiden vastaanotosta aiheutuvat kustannukset voidaan kattaa EU:n maahanmuuttorahaston (AMIF) kautta.

”Nyt sovituilla toimilla vastataan akuuttiin tilanteeseen Välimeren alueella. Suomi haluaa edelleen osana EU:ta edistää ensisijaisesti kestävää ratkaisua, jolla uudistetaan yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ja tehdään siitä toimiva myös kriisitilanteissa. Euroopan komissiolta odotetaan kevään aikana uutta ehdotusta turvapaikkapolitiikan uudistamisesta.”

Sisäministeriön mukaan Suomeen tuli vuonna 2019 noin 2500 turvapaikanhakijaa. Luku on alhaisempi kuin turvapaikanhakijakriisiä edeltäneinä vuosina.

Maria Ohisalo on kertonut Kreikan esittäneen avunpyynnön Suomelle jo jo viime syksynä Suomen ollessa EU:n puheenjohtajamaa. Asia on aiheuttanut hallituksessa kitkaa etenkin vihreiden ja keskustan välille.

