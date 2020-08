Libanonin talous oli jo ennen tiistaista tragediaa romahtamispisteessä. Maan pelätään vajoavan syvään kaaokseen. Lisäksi Välimeren yhden tärkeimmän sataman tuhoutuminen uhkaa koko Lähi-idän orastavaa talouskasvua.

Beirutin räjähdyksen arvioidaan olevan yksi maailman tuhoisimmista räjähdyksistä. Sen seurauksena kuoli melkein 150 ihmistä ja loukkaantui yli 5 000.

Kaupungin satama tuhoutui täysin. Moukarointiin ennestään tottunut kaupunki pelkää nyt kymmenien miljardien vahinkoja. Beirutin kaltainen räjähdys olisi mille tahansa maalle järkyttävä menetys, mutta Libanonin tulevaisuudelle se on pahin mahdollinen painajainen.

Vuosi 2020 on ollut maan taloudelle rankka. Koronakriisi hidasti jo ennestään byrokraattista ja heikkoa yritystoimintaa. Maan valuutta on menettänyt yli puolet arvostaan dollariin verrattuna tämän vuoden aikana, ja julkisen velan kasvu on ryöstäytynyt käsistä.

Tärkeä satamakaupunki Beirut on 6,3 miljoonan asukkaan Libanonin pääkaupunki. Kaupungissa arvioidaan asuvan yli kaksi miljoonaa ihmistä. Välimeren niemimaalla ­sijaitseva Beirut on yksi Lähi-idän ­tärkeimmistä merisatamista. Sataman osuus ulkomaankaupasta on ollut yli 70 prosenttia.

Pankit ovat yrittäneet hillitä pääomapakoa luomalla nostorajoituksia, mutta tuloksetta, sillä rahaa siirtyi ulkomaille viime vuonna yli 25 miljardin dollarin arvosta. Maan tuonti putosi alle puoleen viime vuodesta.

Yritysten ja yksityisten rahavirrat ovat pysähtyneet, ja osakemarkkinoiden likviditeetti on olematonta.

Liiran romahdus on luonut laittoman valuutanvaihtojärjestelmän ja moninkertaistanut harmaan talouden, mikä syö samalla maan kassavaroja. Vuosikymmenien korruptio ja poliittiset kähminnät sisällissodan päättymisen jälkeen ovat syöneet kasvua. Maan talous oli jo ennen tragediaa kriisivaltioiden luokkaa.

Räjähdyksen aiheuttamasta sokista toipuminen kestää pitkään. On liian aikaista edes puhua jälleenrakentamisesta.

Toisaalta ennestäänkin Lähi-idän ruutitynnyriksi kutsutun maan tulevaisuutta ei voi olla pohtimatta. Se näyttää synkältä. Huipputyöttömyys lisääntyy, inflaatio laukkaa hillitsemätöntä vauhtia, eikä toipumista ole odotettavissa pankkien pääomanhallinnan takia.

Miten Libanon pääsisi talouden umpikujasta? Se tarvitsee ripeästi lainoja valtion kassan lujittamiseksi ja vakauttamiseksi. Ongelma on Yhdysvallat, joka on Kansainvälisen valuuttarahaston yksi päättäjämaista ja jo vuosia epäillyt Libanonin piilottelevan terroristijärjestöjä.

Korjattavaa. Sotilaan vartioivat Beirutin katuja keskiviikkona räjähdyksen jälkeen. Kuva: NABIL MOUNZER

”Monet Arabimaat ovat ryhtyneet edistämään talouskasvuaan.”

Myös Persianlahden maat, jotka ovat aikaisemmin tukeneet Libanonia taloudellisesti, pelkäävät kassavarojensa puolesta. Lähi-idän öljymaat ovat kärsineet koronan lisäksi öljyn hinnan yli 70 prosentin pudotuksesta.

Arabimaiden taloustilanne vaihtelee valtavasti. Epävakaassa Irakissa ja Syyriassa ei voi juuri orastavasta talouskasvusta puhua, mutta toisaalta vakaiden maiden kuten Qatarin ja Emiraattien selviytymiskyky on huomattavasti parempi.

Monet Arabimaat ovat ryhtyneet edistämään talouskasvuaan. Esimerkiksi Algerian hallitus ilmoitti toukokuussa puolittavansa menonsa. Irak haluaa leikata byrokraattien palkkoja yhtenä säästötoimena.

Persianlahdella Oman yrittää lisätä valtionlainaa sen jälkeen, kun luottoluokittajat pudottivat maan velat roskaluokkaan. Myös normaalisti vauraan Kuwaitin budjetin alijäämä voi nousta ennätystasolle.

