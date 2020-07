”Nyt syvennämme yhteistyötämme edelleen Suomen kanssa isäntämaasopimuksen avulla”, kirjoittaa Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist Dagens Nyheterissä.

Hultqvist ja Suomen puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) kirjoittivat aiheesta lyhyesti jo joulukuussa. He kertoivat, että keskustelut isäntämaatuesta ovat käynnissä. Yhteisen puheenvuoron julkaisivat Suomessa Lännen Median lehdet ja Ruotsissa Dagens Nyheter.

”Keskeinen osa jatkotyötä ovat myös kahdenväliset isäntämaatuen järjestelyt, jotka mahdollistavat koordinoitujen tai yhdistettyjen operaatioiden toteuttamisen joko Suomen tai Ruotsin alueella. Tarvittavien järjestelyjen luomisesta käydään parhaillaan keskusteluja”, Kaikkonen ja Hultqvist kirjoittivat joulukuussa.

Nyt Hultqvist avaa asiaa lisää DN:ssä.

Hänen mukaansa puolustusyhteistyö muiden maiden kanssa on ratkaisevan tärkeää Ruotsin puolustusyhteistyölle. Hultqvistin mukaan Ruotsin välittömällä alueella tiiviin yhteistyön tarve on suurin.

Puolustusyhteistyö Suomen kanssa on Hultqvistin mukaan Ruotsin syvintä ja sisältää nykyään myös sodan yhteisen toiminnan operatiivisen suunnittelun. Yhteistyö on strategisesti tärkeää ja koskee sekä sotilaallisten valmiuksien että operatiivisen suunnittelun rakentamista, Hultqvist kuvailee.

”Vahvistamme nyt tätä yhteistyötä edelleen valmistelemalla uutta lainsäädäntöä, joka tarjoaa edellytykset nopeamman avun tarjoamiselle ja vastaanottamiselle kriisin aikana, isäntämaasopimusta Ruotsin ja Suomen välillä”, Hultqvist kirjoittaa.

”Isäntämaasopimus tarkoittaa, että suomalaisten ja ruotsalaisten yksiköiden on kyettävä toimimaan ja ratkaisemaan tehtävänsä kunkin maan alueella. Käytännössä tämä sisältää sekä sotilaallista että siviilitukea ja vaatii huolellista hallinnollista ja käytännön valmistelua.”

Hultqvistin mukaan Ruotsin ja Suomen välisellä vuoropuhelulla sekä Nato-yhteistyöllä on selkeä turvallisuusrakennustehtävä meidän osassamme Eurooppaa. Hän huomauttaa, että Venäjän sotilaallinen kiinnostus Pohjois-Atlantilla ja arktisella alueella on lisääntynyt, joten on tärkeää seurata alueiden kehitystä.

Jatkuva koulutustoiminta Cross Border Training -harjoitusyhteistyön kautta Ruotsin, Norjan ja Suomen kanssa osoittaa, että pystymme toimimaan yhdessä ja antamaan merkittävän signaalin, Hultqvist katsoo.

Suomi on aiemmin solminut isäntämaasopimuksen Naton kanssa syksyllä 2014. Asia herätti keskustelua, sillä sopimusta ei tuotu eduskunnan suuren salin käsiteltäväksi.

