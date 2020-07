Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk) varoittaa koronaviruksen toisesta aallosta ja kehottaa suomalaisia eristäytymään mökeille.

Viime viikkoina uutisointi koronan toisesta aallosta on kiihtynyt, ja myös Suomessa useat asiantuntijat ovat pitäneet toista aaltoa todennäköisenä. Asian arviointia mutkistaa osaltaan se, ettei toiselle aallolle ole virallista määritelmää. Asiantuntijat odottavat joka tapauksessa syksyllä jonkinlaista kasvua tartuntamääriin. THL:n Mika Salminen painottaa, että suuri merkitys on suomalaisten omalla toiminnalla ja sillä, jaksetaanko tiukkoja suosituksia yhä tunnollisesti noudattaa.

Purkutoimet Suomessa etenevät, kun ensi viikonloppuna sallitaan yli 500 hengen kokoontumiset sisätiloissa. Koronasta varoittanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen huomauttaa olevan ”melkoisen uskaliasta” poistaa Suomessa isojen yleisötapahtumien kokoontumisrajoitus elokuun alussa melkein samaan aikaan, kun väki palaa lomilta töihin ja koululaiset aloittavat syyslukukauden.

LUE SEURAAVAKSI:

Kansanedustaja Kärnän mukaan Euroopassa koronaviruksen toinen aalto on jo liikkeellä. Hän uskoo, että monet maat tulevat epäonnistumaan toisen aallon torjunnassa. Maailman terveysjärjestö WHO varoittikin viime viikolla erityisesti Eurooppaa koronaviruksen toisesta aallosta, jonka pelätään seuraavan rajoitusten liian nopeaa purkamista.

Kärnän mukaan suomalaisten kannattaisi ennen toisen aallon liikkeelle lähtöä eristäytyä mökeilleen mikäli mahdollista. Kansanedustaja korostaa, että eristäytyminen tulee tehdä ennen kuin koronavirus lähtee uudelleen leviämään, sillä kriisitilanteen ollessa päällä se ei ole enää mahdollista.

”Jokaisen suomalaisen, jolle se on mahdollista, kannattaisi nyt jäädä omalle mökille etätöihin pitkälle syksyyn ja mahdollisuuksien mukaan myös talven yli. Korona tarjoaa myös monelle oivan mahdollisuuden hypätä pois oravanpyörästä. Kaupunkiasunnon myyntirahoilla voisi elellä leveästi mökillä tai edullisemmassa maaseutuasunnossa vielä pitkään koronan päättymisen jälkeenkin”, Kärnä toteaa tiedotteessaan.

Kärnän mukaan Suomi on pullollaan pitkälle syksyyn asuinkelpoisia kesämökkejä, joihin on helppo eristäytyä koronalta suojaan ja odotella rokotetta. Maaseudulla on myös paljon edullisia omakotitaloja kaupan. Nyt vastuu on Kärnän mukaan julkisella sektorilla ja yrityksillä, että ne mahdollistavat edelleen laajan etätyön.

”Työ on pakottanut suomalaiset kaupunkeihin, vaikka monelle ihmiselle maaseutu ja sen rauha on se rakkain paikka. Nyt päätös on jokaisen yksilön kuunteleeko sydäntään ja tekee samalla sen mikä on itselle sekä lähimmäisille parhaaksi.”

Eristäytyminen mökeille puhutti keväällä, kun koronakriisi alkoi. Pelkona oli, että ihmiset levittävät virusta pienille paikkakunnille, joiden resurssit eivät riitä kaikkien mahdollisten koronatapausten hoitoon.

LUE MYÖS: