Koronamutaatio. Boris Johnson on määrännyt uusia koronarajoituksia Lontooseen ja Kaakkois-Englantiin maassa leviävän koronaviruksen mutaation vuoksi.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan maassa leviää nyt koronaviruksen mutaatio, joka tarttuu erittäin herkästi, mutta on tämän hetken tiedon mukaan vähemmän tappava kuin aikaisempi viruksen muoto.

BBC:n siteeraamien brittiviranomaisten mukaan mutaatio tarttuu jopa 70 prosenttia herkemmin kuin koronan aikaisempi versio. Uutistoimistojen mukaan Lontoon tartunnoista yli 60 prosenttia on mutaation aiheuttamia.

”Mielestäni tämä tekee tilanteesta paljon vakavamman, mutta tällä hetkellä oletamme, että koronarokote toimii myös tätä mutaatiota vastaan.”, Britannian terveysviranomaisten johtaja, professori Chris Whitty kommentoi BBC:lle.

Boris Johnson määräsi lauantaina uusia rajoituksia Kaakkois- Englantiin viruksen mutaation vuoksi. Uudet määräykset koskevat myös Lontoota. Alueella asuvat ihmiset saavat poistua kodeistaan vain välttämättömien asioiden hoitamisen vuoksi tai töihin.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo tarkkailevansa tilannetta yhteistyössä brittiviranomaisten kanssa.

”Tiedotamme asiasta, kunhan saamme lisätietoa mutaatiosta. Siihen asti ohjeistamme ihmisiä estämään viruksen leviämistä samoilla suojatoimilla kuin aikaisemminkin”, WHO tiedottaa Twitterissä.

Hollanti kielsi varhain sunnuntaiaamuna matkustajalentojen saapumisen Britanniasta. Uutistoimisto Reutersin mukaan lentokielto on voimassa tammikuun alkuun asti. Hollannin hallitus perustelee lentokieltoa sanomalla, että viruksen uuden muunnoksen leviämistä on syytä rajoittaa mahdollisimman paljon, ja tästä syystä rajoitetaan myös matkustajaliikennettä. Viranomaiset epäilevät, että mutaatio on levinnyt jo Hollantiin.

Britanniassa todettiin lauantaina 27 052 uutta koronatartuntaa. Maa aloitti koronarokotukset noin kaksi viikkoa sitten. Boris Johnsonin mukaan noin 350 000 ihmistä on tähän mennessä saanut ensimmäisen rokoteannoksensa.

