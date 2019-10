Turkki on uhannut lähettää 3,6 miljoonaa pakolaista Eurooppaan. Tutkijat varoittavat, että mukaan saatetaan soluttaa Isisin operaattoreita. Kuvassa pakolaisia kurdien vartioimalla Bardarashin leirillä Irakissa.

Maavoimien tutkimuskeskuksen tutkijaesiupseeri, kapteeni Antti Paronen ja Jihadismin tutkija Juha Saarinen pitävät täysin mahdollisena, että jos Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan toteuttaa uhkauksensa pakolaisten ”päästämisestä” Eurooppaan, terroristijärjestö Isis yrittäisi soluttaa operaattoreitaan pakolaisten mukana.

”Avaamme portit ja lähetämme 3,6 miljoonaa pakolaista teitä kohti”, Erdoğan viestitti Euroopalle pari viikkoa sitten viitaten Turkissa oleviin syyrialaispakolaisiin.

Erdoğanin tarkoituksena oli varoittaa Eurooppaa Turkin hyökkäyksen arvostelusta miehitykseksi.

”Mikäli Turkki toteuttaisi uhkauksensa päästää edes osan ilmoittamastaan 3,6 miljoonasta pakolaisesta Eurooppaan, pitäisin mahdollisena ja jopa todennäköisenä, että Isis yrittäisi soluttaa operaattoreitaan Eurooppaan tämän ihmisvirran myötä. Perustan arvion ja korostan arvion sille, että erityisesti pakolaisvirtojen nk. Balkanin reitti on Isisin käyttämä väylä soluttaa ihmisiä Eurooppaan”, Antti Paronen arvioi Twitterissä.

Paronen ei usko, että kyse olisi kovin suuresta määrästä, mutta hän huomauttaa samalla, että operaattoreiden tavoitteena olisi varmasti aktivoida edelleen Euroopassa olevia jihadistisia verkostoja sekä toteuttaa terroriteko.

”Pseudovaltionsa menettäneen Isisin tavoitteena on edelleen tehdä terrori-iskuja esim. Euroopassa. Tästä todistaa jihadistinen srateginen ajattelu, jonka perusteet on kirjoitettu julki jo 2000-luvun alkupuolella. Teon propaganda on keskeinen osa Isisin tapaisen ryhmän olemassalon todistamisesta”, hän sanoo.

”Humanitaarisia maahanmuuttovirtoja on todistettavasti käytetty”

Juha Saarinen huomauttaa, että terrorismi on vain yksi pieni osa paljon laajempaa ilmiötä, joka heijastuu Euroopan maiden sisäiseen turvallisuuteen mahdollisesti useilla negatiivisilla tavoilla.

”Jihadismin viitekehyksessä on tärkeä huomioida, että humanitaarisia maahanmuuttovirtoja on todistettavasti käytetty jihadistisen liikehdinnän edistämiseen Euroopassa, eikä pelkästään terrori-iskujen toteuttamiseen”, hän kommentoi.

Saarisen mukaan jihadistisen liikehdinnän ja humanitaarisen maahanmuuton yhtymäkohtia käsiteltäessä on kuitenkin tärkeää muistaa, että määrän sijaan tulee keskittyä laatuun.

”Ketkä saapuvat Eurooppaan on turvallisuuden kannalta tärkeämpi kysymys kuin kuinka monta heitä mahdollisesti on.”

Saarinen sanoo, että se, että Isis lähettää Eurooppaan humanitaarista tilannetta hyväksikäyttäen aktiiveja on varteenotettava ja valitettava uhkaskenaario.

”Vaikka humanitaarista maahanmuuttoa ei tulisi turvallistaa kokonaisuudessaan, ilmiöön kytkeytyviin turvallisuushaasteisiin suhtaudutaan EU:ssa vakavasti. Vaikka jihadistinen liikehdintä näyttäytyy olevan taantumassa, turvallisuusulottuvuuksien huomiointi on vähintäänkin perusteltua.”

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo, että Turkin hyökkäys Syyriaan nostaa myös riskiä Isisin uudelle nousulle. Hän viittasi Ylen Ykkösaamussa lauantaina siihen, että jo nyt pohjoisessa Syyriassa sijaitsevissa vankiloissa olleita Isis-taistelijoita ja -tukijoita vapautui Turkin hyökkäyksen vuoksi.

”Tietysti tällaiset ihmiset sitten sulautuvat muuhun pakolaisvirtaan. On vaarallista, jos taistelijoita pääsee vapaaksi ja ne siirtyvät Afganistaniin tai Pohjois-Afrikan alueelle. Riski on todellinen ja se on vaara koko kansainväliselle yhteisölle”, Haavisto totesi.

Aikaisemmin Yhdysvaltain entinen puolustusministeri James Mattis on varoittanut Isisin uudesta nousuta, kun Yhdysvallat vetää joukkonsa pois Syyriasta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin puolestaan on kertonut olevansa huolissaan Turkin Pohjois-Syyriaan tekemän hyökkäyksen vaikutuksista Isis-taistelijoihin. Putin muistuttaa, että Syyrian pohjoisosien leireillä on tuhansia vangittuja Isis-taistelijoita, jotka voivat paeta, kun kurdit jättävät varioimansa leirit.

Turkki hyökkäsi Syyrian kurdialueelle aiemmin tässä kuussa. Alueelle on julistettu tulitauko. Turkki on lisäksi sopinut Venäjän kanssa, että venäläiset ja syyrialaiset joukot tyhjentävät Turkin vastaisen raja-alueen kurdien YPG-joukoista, joita Turkki pitää terroristeina.

