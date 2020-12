Jihadismin tutkija Juha Saarinen katsoo, että Suomen ei olisi pitänyt aktiivisesti kotiuttaa konfliktialueelle vapaaehtoisesti matkanneita, terroristiryhmien toimintaan osallistuneita aikuisia.

“Eikä sen pitäisi tehdä näin jatkossakaan, mikäli se on vältettävissä”, hän kommentoi Twitter-ketjussaan.

Saarinen nostaa esiin moraalisen vastuu ja huomauttaa, että tapauksissa, joissa matkustaminen on tapahtunut vapaaehtoisesti, Suomella ei ole moraalisia tai juridisia velvoitteita auttaa aseellisiin ryhmiin liittyneitä aikuisia.

“Eikä tällaisia odotuksia tulisi luoda kotiutuspäätöksillä.”

Saarinen muistuttaa myös palaajiin liittyvästä turvallisuusuhasta.

”Palaajat ovat viettäneet pitkiä aikoja konfliktialueella, altistuneet siellä väkivallalle ja väkivaltaa oikeuttavalle ideologialle. Tällaisissa olosuhteissa halu ja kyky käyttää väkivaltaa voi kasvaa. Konfliktialueella pitkiä aikoja viettäneet ovat myös voineet luoda kattavia kontaktiverkostoja ja kehittää ääriliikehdinnän kannalta keskeisiä taitoja. Ei voida myös poissulkea mahdollisuutta, että heitä olisi koulutettu tai ohjeistettu tietynlaiseen aktivismiin palattuaan.”

Hän varoittaa, että mikäli tällaiset henkilöt aktivoituvat Suomeen palattuaan jihadistisissa verkostoissa, sillä voi olla merkittäviä ja vakavia vaikutuksia siihen, miten jihadistinen liikehdintä ilmentyy ja kehittyy Suomessa jatkossa.

”Perinteisesti vierastaistelijoilla on ollut keskeinen rooli siinä, miten jihadistinen liikehdintä on kehittynyt Euroopassa. Naisilla on harvemmin kokemusta aseellisesta toiminnasta, mutta pienryhmien, verkostojen ja yhteisöjen rakentajina heitä ei tulisi aliarvioida.”

Saarinen korostaa, että rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen on tärkeä osa terrorismin torjuntaa, mutta Suomella on ollut vaikeuksia saattaa Isisin toimintaan osallistuneet tai sitä muuten edistäneet rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan. Hänen mielestään olisikin tarpeellista selvittää perin pohjin, miksi Suomessa terrorismirikosjuttujen läpivieminen esiselvityksestä lainvoimaiseen tuomioon on ollut vaikeaa.

Saarinen huomauttaa, että aikuisten aktiivinen kotiuttaminen nakertaa lisäksi Suomen kykyä irtisanoutua aikuisten kotiuttamisesta jatkossa.

”Nyt Suomi on pelastanut kaksi oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti konfliktialueelle matkustanutta aikuista. Aikuisten kotiuttamiset saattavat osaltaan alentaa kynnystä vierastaistelijaksi lähtemiselle jatkossa. Ja se saattaa myös korottaa painetta jihadistiryhmiin liittyneiden aikuisten kotiuttamiseksi jatkossa. Tätä olisi tarpeellista välttää kaikin mahdollisin keinoin”, hän varoittaa.

Saarisen mukaan jatkossa olisi erittäin tärkeää panostaa viranomaisten kykyyn tunnistaa potentiaaliset lähtijät ennalta ja antaa heille riittävät keinot estää matkustus tarvittaessa.

”On tärkeää tiedostaa että jokainen tapaus on tragedia. Eikä vähiten Suomeen jääneille läheisille.”

Ulkoministeriö kotiutti sunnuntaina kuusi suomalaista lasta ja kaksi aikuista äitiä Koillis-Syyriasta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ulkoministeriö on kotiuttanut Syyriasta myös äitejä, ei vain lapsia.

”Suomen viranomaisilla on perustuslain mukaiset velvollisuudet turvata lasten perusoikeudet sen mukaan, kuin mahdollista. Käytännössä näitä oikeuksia ei ole mahdollista turvata siellä Koillis-Syyrian leireillä eikä turvallista aluetta ole siellä lähialueilla myöskään. Käytännössä ainoa tapa turvata näiden lasten perusoikeudet on kotiuttaa heidät Suomeen, jos se vain on mahdollista. Suomen viranomaisen on kaikessa toiminnassa otettava huomioon lasten etu”, erityisedustaja Jussi Tanner perusteli tiedotustilaisuudessa sunnuntaina.

Myös Juha Saarinen korostaa, että alaikäisten läsnäolo konfliktialueilla on eri asia niin moraalisesti kuin juridisestikin.

”Turvallisuuspoliittisesti pienimmän riskin ratkaisu on alaikäisten kotiuttaminen ilman aikuisia mahdollisuuksien mukaan. Mutta lapsien kotiuttaminen ilman aikuisia ei ole aina mahdollista, eikä turvallisuuspolitiikka suinkaan ole – eikä sen tulisi olla - ainoa näkökulma kysymykseen. Tällaisissa tilanteissa on hyväksyttävä, ettei tilannetta voi katsoa mustavalkoisesti mistään näkökulmasta.”