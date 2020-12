Keskustan varapuheenjohtajan, kansanedustaja Petri Honkosen mukaan Suomessa tulisi pian aloittaa parlamentaarinen ja laajempikin keskustelu korona-ajan jälkeisestä politiikasta.

”Pian tulossa oleva, tästä kurimuksesta poispääsemistä edesauttava rokote yksin jo on peruste tällaisen keskustelun aloittamiselle”, hän kommentoi kannanotossaan.

Toinen peruste on Honkosen mukaan se, että edessä on useamman vaalikauden mittainen projekti.

”Hallitusvalta voi vaihtua, niin kuin kansanvaltaan kuuluu. Olisi kuitenkin Suomen kannalta tärkeää, että edes isoimmista asioista pystyttäisiin saamaan aikaan yhteinen näkemys puolueiden ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kesken.”

Suomalaisessa poliittisessa ja yhteiskuntaelämässä pääministeri olisi Honkosen mielestä luontevin operaattori tällaisen keskustelun aloittamisessa.

”Keskusta on osaltaan valmis tulevaisuuden linjaamiseen vaikka heti, kuten puheenjohtaja Annika Saarikko on jo aiemmin todennut”, hän sanoo.

Honkonen listaa, että korona-ajan jälkeen isoimpia asioita ovat talous- ja työllisyyspolitiikka, hyvinvointi- ja koulutuspolitiikka sekä aluepolitiikka.

”Talous- ja työllisyyspolitiikassa kysymysten kysymys on, että Suomeen saadaan lisää työpaikkoja. Tässä asiassa pitää nyt päästä pois luokkasotamaisesta vastakkainasettelusta ja ymmärtää, mitä kello on lyönyt. Työnantajat, työntekijät ja suomalaiset ylipäätään ovat samalla puolella. Jos tätä ei ymmärretä, kansainvälisessä kilpailussa työpaikat menevät muualle.”

Hän painottaa työllisyyden merkitystä.

”Suomen työllisyyttä pitää saada ylös. Se on raatorehellinen tosiasia, jota kukaan tässä maassa ei pääse pakoon. ”

Hyvinvointi- ja koulutuspolitiikassa Honkosen mukaan tärkeintä pitää olla, että kaikki pysyvät mukana.

”Korona-ajan vakavimpia seuraus on, että heikompiosaisilla menee entistä heikommin. Lapsiperhe- ja ikäihmisten köyhyys sekä nuorten syrjäytyminen ovat ongelmista polttavimpia, mutta laajemmankin osattomuuden vaara vaanii. Pommi tikittää esimerkiksi mielenterveyspuolella. Yhteiskunnan eheys ei pysy itsestään, vaan siitä pitää huolehtia ennen muuta poliittisin päätöksin. ”

Soten toteuttaminen on Honkosen mukaan iso osa ratkaisua, joten hän kysyy opposition sitoutumisen perään.

”Ollaanko soten valmiiksi saamiseen yli kymmenen vuoden veivaamisen jälkeen sitouduttu – myös oppositiossa? Ennen muuta kokoomus on tässä perimmäisten kysymysten edessä ja suomalaisilla on kyllä oikeus saada heiltä myös vastauksia.”

Aluepolitiikka on korona-ajan jälkeisessä Suomessa palautettava yhteistuumin politiikan ykkösasiaksi, Honkonen näkee. Tähänkin liittyy viesti kokoomukselle.

”Jos joku asia tässä sumun keskellä on selvää, se on, että yhteiskuntaa keskittävä politiikka on lopullisesti tullut tiensä päähän. Tässäkin kokoomuksella keskittäjien keskittäjänä on eniten itsetutkisteltavaa, mutta myös Halla-ahon perussuomalaisilla. Keskustan mielestä linjana pitää olla hajauttaminen.”

Keskustan entinen puheenjohtaja ja ex-valtiovarainministeri Katri Kulmuni arvosteli hallituksen talouspolitiikkaa voimakkaasti lauantaina. Hän sanoi Ilta-Sanomissa suoraan, että hallituksen pitää ainakin noudattaa ”itse sopimiaan asioita eikä koko ajan lieventää niitä”.

”Ainakin keskustan pitäisi pidättäytyä niissä tavoitteissa, mitä on asetettu. Eihän se niin voi olla, että koronan varjolla unohdetaan, että meillä oli todella isoja taloudellisia ongelmia jo ennen pandemiaa. Nyt eletään... tai vuosi on eletty pelkästään velkarahan jakamisella. Siitä on kyllä päästy sopuun, mutta talouden tervehdyttämisestä ei”, Kulmuni huomautti.

