Metsänomistus Suomessa. Yksityiset metsänomistajat omistavat metsämaasta 60 prosenttia. Metsämaata vähintään kaksi hehtaaria omistavia perhemetsätiloja on noin 350 000. Omistajia on yhteensä yli 600 000, sillä osalla tiloista on useampi kuin yksi omistaja.

Kuva: Vesa-Matti Väärä