Espoon kaupunki tiedottaa, että Tapiolassa tänään torstaina sortunut kävelysilta on kaupungin vastuulla. Sen suunnittelu ja toteutus on tilattu telinetoimittajalta. Telinetoimittaja on Renta, Espoon kaupungin viestintä vahvistaa.

”Olemme järkyttyneitä Tapiolan siltaonnettomuudessa. Sortunut silta on kaupungin vastuulla. Onnettomuustutkintakeskus selvittää sortumisen syytä. Kaikki alueen sillat tarkastetaan viipymättä”, Espoo kirjoittaa Twitterissä.

Tiedotteen mukaan silloille tehdään säännölliset viikkotarkastukset, ja viimeisin tarkastus on tehty perjantaina 5.5. ja siitä on kirjattu tarkastuspöytäkirja. Onnettomuustutkintakeskus selvittää sortumisen syytä.

Espoon Tapiolassa Itätuulenkujalla romahti torstaiaamuna tilapäinen kävelysilta. Onnettomuudessa loukkaantui useita Helsingin Kalasataman koulun kahdeksasluokkalaisia. Loukkaantuneilla ei ole hengenvaaraa.

