Ruotsissa viranomaiset kertovat 170 uudesta kuolemantapauksesta ja nyt 1 203 ihmistä on Ruotsissa menehtynyt covid-19-tautiin. Kaikki uudet tapaukset eivät ole edellisen vuorokauden aikana sattuneita, vaan pitkien pääsiäispyhien ja eri raportointikäytäntöjen vuoksi tapaukset jakaantuvat useammalle päivälle.

Viime päivien aikana uusia koronakuolemia on todettu alle 60 vuorokaudessa, mikä on selvästi vähemmän kuin ennen pääsiäistä.

Kansanterveysvirasto Folkhälsomyndighetenin Anders Tegnelliä sijaistava epidemiologi Anders Wallensten kertoo, että uusien tartuntatapausten määrä on laskussa. Nyt tautitapauksia on todettu yhteensä 11 927, joista 428 on vahvistettu viimeisen vuorokauden aikana.

”Olen varovaisen positiivinen. En ihan uskalla poissulkea sitä, että näissäkin luvuissa olisi vielä viivettä, vaan joudumme vielä odottamaan muutaman päivän, jotta näemme, tuleeko vielä uusia tapauksia. Mutta positiivista on, että kasvu ei ole jatkunut”, hän arvioi.

Ruotsissa testejä on tehty pääasiassa hoitoon hakeutuneille. Tehohoitoon on joutunut koko epidemian aikana yhteensä 954 ihmistä ja tällä hetkellä 525 potilasta on tehohoidossa. Tehohoidon kapasiteettia on nostettu muun muassa puolustusvoimien pystyttämien kenttäsairaaloiden avulla. Kuluneen vuorokauden aikana viranomaiset ovat saaneet taas 16 uutta paikkaa ja tehohoitopaikkoja on nyt yhteensä 1 064.