Italiassa puhutaan jo avoimesti Mario Draghin hallituksen kriisistä. Tilanne kärjistyi lauantai-iltana, jolloin hallituksessa istuvan äärioikeistolaisen Legan johtaja Matteo Salvini ilmoitti Italian suurimpien sanomalehtien yhteishaastattelussa, ettei Draghin hallitus tule tekemään lupaamiaan uudistuksia.

Kyseessä ovat Italian oikeuslaitosta ja verojärjestelmää koskevat uudistukset. Draghin tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa molempia. Euroopan komissio on lisäksi edellyttänyt juuri näihin asioihin puuttumista Italian elvytyspakettiosuuden ehtona.

Hallituksen kolmanneksi suurimman puolueen, keskustavasemmistolaisen PD:n johtaja Enrico Letta reagoi saman tien. Hän katsoo, että Legan on erottava hallituksesta Salvinin lausuntojen takia. Lega on kuitenkin Italian parlamentin toiseksi suurin ryhmä, joten sen lähtö horjuttaisi merkittävästi hallitusta.

FAKTAT Mario Draghin hallitus EKP:n entinen pääjohtaja Mario Draghi nimitettiin Italian pääministeriksi 13. helmikuuta. Hallituksessa ovat mukana kaikki parlamenttipuolueet uusfasistista Fratelli d’Italiaa lukuun ottamatta. Hallitus toimitti Euroopan komissiolle huhtikuun lopussa kunnianhimoisen suunnitelmansa elvytyspaketista tulevien 191,5 miljardin euron käytöstä. Draghin nimitys painoi Italian 10-vuotisen koron helmikuussa 0,5 prosenttiin. Italian velkasuhde nousee tänä vuonna noin 160 prosenttiin bkt:sta. Draghin elvytyssuunnitelman ennustetaan painavan sen tulevaisuudessa parhaimmillaan 90 prosenttiin.

Mario Draghin vastaus saatiin sunnuntaina iltapäivällä, kun hänen esikunnastaan varoitettiin Salvinin ja Lettan ulostulojen seurauksista.

”Kyseessä on Italian uskottavuus ja sijoituksista, jotka voivat auttaa maan tilannetta. Hallitus aikoo viedä työnsä loppuun, tarvittaessa ilman parlamentin enemmistöä. Muuten EU:n elpymisväline menee Italialta sivu suun”, pääministerin kansliasta julkitulleessa lausunnossa sanotaan.

Salvinin ja Draghin yhteenotto ei ole ensimmäinen, mutta se on vakavuudessaan täysin poikkeuksellinen. Salvinin uhkailu uudistusten jäämisellä lupausten asteelle on itse asiassa juuri se liike, jota markkinoilla on pelätty Draghin hallituksen alusta asti.

Markkinoilla reagoitiin jo

”Markkinoilla eniten huolta aiheuttava tekijä on se, jos Draghin jälkeen valtaan nousee ryhmittymä, joka vie maan ulos eurosta tai ainakin suhtautuu siihen nihkeästi. Nyt tämä riski näyttää pieneltä, mutta onko esimerkiksi Salvinin ajatus se, että nyt mennään jakamaan rahaa, mutta sen jälkeen kaikki muuttuu?” kommentoi Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich vajaa kuukausi sitten.

Markkinoilla Italian tilannetta aavisteltiin jo perjantaina, jolloin Italian 10-vuotisen valtionlainan korko nousi yli yhden prosentin. Erityisen merkittävää on se, että Italian kymppivuotinen korko on nyt Kreikan vastaavaa korkeammalla. Maanantaina korko avasi markkinoilla 1,05 prosentissa, eli perjantain tasolla.

Sijoittajat kyselivät jo perjantaina sosiaalisessa mediassa, mitä oikein on tekeillä.

”Saattaa tietää ongelmia eurolle”, keskusteluissa arveltiin.

Italialaiset politiikan tutkijat ovat jo jonkin aikaa varoitelleet Salvinin reaktioista. Taustalla ovat tuoreet mielipidemittaukset, joissa ainoana parlamenttipuolueena Draghin hallituksesta oppositioon jäänyt uusfasistinen Fratelli d’Italia on noussut kovaa vauhtia. Lisäksi Fratelli d’Italian johtaja Giorgia Meloni ohitti jo viime kesänä Salvinin maan suosituimpana poliitikkona.

”Meloni vie ääniä Legalta ja Salvinilta niin kauan kuin Lega istuu hallituksessa”, politiikan tutkija Daniele Albertazzi tiivistää ja kuvailee Salvinin yrittävän tehdä oppositiopolitiikkaan hallituksen sisältä käsin.

Seuraavat vaalit viimeistään 2023

Giorgia Meloni ilmoitti sunnuntai-iltana olevansa valmis pääministeriksi ja samaan hallitukseen Legan kanssa.

Italian seuraavat parlamenttivaalit pidetään viimeistään kesällä 2023. Sitä ennen maalle valitaan uusi presidentti ensi vuoden alussa. Salvini puhuu voimakkaasti sen puolesta, että Draghi nostettaisiin presidentiksi, jolloin uudet vaalit pidettäisiin jo vajaan vuoden kuluttua. Se tietäisi monien asioiden muuttuvan elvytyssuunnitelmissa.

La Stampa -lehti arvioi maanantaiaamuna, ettei presidenttiys kiinnosta Draghia ainakaan ennen kuin hän on saanut kunnianhimoisen rakenneuudistusohjelmansa vietyä läpi. Draghi tietää myös varsin hyvin, miten markkinoilla reagoitaisiin, jos eurokriittiset Fratelli d’Italia ja Lega nousisivat valtaan.

Moni odottaa Draghin rauhoittelevan markkinoita tavalla tai toisella alkuviikon aikana. Sitä ennen tilanne saattaa kärjistyä uudelleen tänään maanantaina, kun hallituksen on määrä ottaa kantaa koronapandemian vuoksi voimassa olevaan ulkonaliikkumiskieltoon. Salvini vaatii sen poistamista kokonaan, Draghi on huomattavasti varovaisemmalla linjalla.

