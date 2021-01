Helsingin Sanomien uutinen, jonka mukaan Suomessa ei ole kahden viime vuoden aikana avattu lainkaan terrorismia koskevia rikostutkintoja on herättänyt vilkasta keskustelua ja kiinnittänyt myös asiantuntijoiden huomion.

Sotatieteiden tohtori Antti Parosen mukaan on syytä korostaa oikeustoimien merkitystä oikeusvaltion terrorismin torjunnan keskeisenä keinona.

“Nykyinen käytäntö on osoitus siitä, että terroristiseen toimintaan konfliktialueella voi ottaa osaa ilman pelkoa seuraamuksista”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Suojelupoliisin esikuntapäällikkö Jyri Rantala huomauttaa, että Suomesta on kuitenkin lähtenyt kymmeniä henkilöitä terroristijärjestö ISIL:n riveihin.

“Syy ei siis ole se, ettei Suomessa ole terrorismia.”

Kansanedustaja Joonas Könttä (kesk) korostaa, että lainsäädäntö ei saa olla esteenä terrorismin torjunnassa.

” Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne on heikentynyt viime vuosina, sekä sisäisesti, että ulkoisesti. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on varoittanut liiasta naiiviudesta. Sinisilmäisyyteen ei maallamme ole varaa. Käsittämätöntä, jos joko viranomaisten välisestä heikosta yhteistyöstä tai vanhentuneesta lainsäädännöstä - tai pahimmassa tapauksessa molemmista johtuen - oikeus ei tavoita terrorismia tukevia tahoja. Terroristiseen toimintaan osallistuvien on kohdattava rikosoikeudellinen vastuu. Sisä- ja oikeusministerin on välittömästi tartuttava asiaan. Terrorismin torjuminen ja sen tehostaminen saa varmasti laajan tuen sekä hallituksessa, että oppositiossa”, hän toteaa tiedotteessaan.

