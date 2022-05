Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on käynyt keskustelun Suomen turvallisuudesta eduskunnan puhemiehistön ja eduskuntaan valittujen puolueiden puheenjohtajien kanssa.

”Koen, että 10. maaliskuuta tässä ryhmässä aloitettu työ on enää loppusilausta vailla. Kiitokset kaikille tähän työhön osallistuneille. Kävimme jälleen perusteellisen keskustelun käynnissä olevasta selontekoprosessista sekä sen seuraavista askeleista. Olen sanonut kertovani kantani Suomen Nato-jäsenyyteen viimeistään 12. toukokuuta. Tilannekuva on yhteinen. Etenemme suunnitelmallisesti ja yhdessä. Päämäärä on selvä: Suomen turvallisuuden takaaminen kaikissa oloissa”, Niinistö sanoo tiedotteessa.

Huomenna perjantaina tasavallan presidentti tapaa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan. Ulkoasiainvaliokunta on se valiokunta, joka koostaa mietinnön hallituksen ajankohtaisselonteosta, jossa tarkastellaan mahdollista Nato-jäsenyyttä.