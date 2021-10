Hellevi Mauno, New York: Pula autoista kännyköihin

Yhdysvalloissa pelätään erityisesti sitä, että puhelinvalmistajien tuoreimmat puhelinmallit eivät ehdi pukinkonttiin.

Sirupula on viivästyttänyt eri tuotteiden valmistusta älypuhelimista ja tableteista tietokoneisiin.

Autovalmistaja Fordin piti väliaikaisesti keskeyttää F-150-mallin tuotantoa sirupulan takia. Malli on ollut autovalmistajan parhaiten myyvä malli Yhdysvalloissa.

Monet amerikkalaiset ovat tilanneet joululahjojaan jo nyt siinä pelossa, että niitä ei ehditä toimittaa loppuvuoden juhlapyhiin mennessä poikkeuksellisen tilanteen takia.

Ruuhkaa. Amazon on aloittanut Black Friday -tarjoukset etuajassa USA:ssa. Monet pelkäävät toimitusaikojen pitenevän. Kuva: JIM LO SCALZO

Muun muassa maailman suurin verkkokauppa Amazon on aloittanut Black Friday -kulutusjuhlansa tarjoukset etuajassa. Yli 40 prosenttia Amazonin vähittäiskauppiaista kertoi Ware2Go -logistiikkayhtiölle, että tuotteiden menekki on huippulukemissa.

Kuluttajat ovat ymmärtäneet, että marraskuun lopulla vietettävän Black Friday -kulutusjuhlan aikana tilatut tuotteet eivät ehkä ehdi saapua joulunpyhiksi, saatikka marras- ja joulukuun vaihteessa vietettävään juutalaisten hanukka-juhlaan.

Minkä tahansa verkossa tilatun tuotteen toimitus saattaa tällä hetkellä kestää Yhdysvalloissa normaalia kauemmin.

Maailmanlaajuinen mikrosirujen, magneettien ja muovituotteiden pula on viivästyttänyt pahasti eri tuotteiden tuotantoa. Lisäksi huima kysyntä aiheuttaa pullonkauloja toimituksiin.

Toisin sanoen on mahdotonta tietää, onko jokin tietty kannettava tietokone, musiikkikaiuttimet tai tietyt farkut saatavilla ennen marraskuun kiitospäivästä alkavia joulunpyhiä.

Monet amerikkalaiset asiantuntijat kehottavatkin ihmisiä ostoksille jo nyt, jos heillä on toivelistallaan jokin erityinen tuote.

Teknologia-alan analytiikkayhtiö Canalys kirjoittaa, että kuluttajien ei kannata odottaa muhkeita Black Friday -tarjouksia älypuhelimista tänä vuonna toimitusongelmien takia.

Yhtiön datan mukaan älypuhelinten toimitusten määrä laski heinäkuun ja syyskuun välillä kuusi prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, kun puhelinvalmistajat eivät pystyneet komponenttien pulan takia vastaamaan kaikkeen puhelimia koskevaan kysyntään.

“Tuotteiden toimituksia koskeva nälänhätä vaivaa nyt todella”, yhtiön pääanalyytikko Ben Stanton kommentoi.

Katja Incoronato, Udine: Suolainen joulu uhkaa

Italialaisten joulusta on ennustelaitosten mukaan tulossa ankea energian hintojen rajun nousun takia. Sähkön ja kaasun hintojen arvioidaan nousevan jopa 40 prosenttia kuukaudessa, mikä tuntuu roimasti myös kansalaisten lompakoissa.

Kuluttajajärjestö Codacons laskee, että pelkästään keskivertoperheen polttoainelaskuun on jo tullut 413 euron korotus, mutta myös kaikki muut kulut nousevat. Summa on varsin suuri, kun sitä vertaa esimerkiksi eteläitalialaisten keskipalkkaan, joka on hieman yli 900 euroa.

”Tämä joulu tullaan muistamaan erittäin suolaisista hinnoista. Yksikään ala aina ruuasta matkailuun ei pelastu hintojen nousulta”, yhdistys varoitti aiemmin tällä viikolla.

Kuljetuskustannusten nousun pelätään Italiassa vaikuttavan erityisesti ruuan hintaan. Pastan raaka-aineena käytettävän durumvehnän hinta on jo lähes kaksinkertaistunut. Vehnän hintaa nostavat kuljetuskustannusten lisäksi Pohjois-Amerikan tuotantovaikeudet.

Joululahjaostoksille italialaisia on kehotettu jo elokuusta lähtien. Globaalin sirupulan pelätään vaikeuttavan joulukauppaa, josta odotetaan vaikeaa myös siksi, että koronapassiprotestit ja -määräykset jarruttavat kuljetuksia.

Suurissa satamissa Triestessä ja Genovassa on jo koettu häiriöitä. Koronapassia vastustavien lakkojen lisäksi tilannetta vaikeuttaa se, että monilla itäeurooppalaisilla satama- ja kuljetusalan työntekijöillä on venäläinen Sputnik-rokote, jota Italia ei hyväksy.

Tapio Nurminen, München: Pullonkauloista taantumaan

Saksassa erityisesti autoteollisuuden ongelmat kuljetusten, komponenttien, alkutuotteiden ja raaka-aineiden kanssa vaarantavat jo tulevan kasvun.

Yhä useammat saksalaiset autonostajat saavat soittoja, joissa valitellaan jo sovittujen toimitusaikojen venyvän, koska ”auto on vielä laivassa”. Ylipäätään autojen toimitusajat ovat Saksassa pitkiä, mutta nyt uutena ilmiönä jo sovittuja luovutuspäiviä joudutaan lykkäämään.

Toinen uusi ilmiö on autojen tilauksiin kirjattujen lisävarusteiden karsiutuminen matkan varrella.

Auto saattaa tulla ajallaan, mutta äänentoistojärjestelmä on jouduttu vaihtamaan toiseen, koska alihankkija ei ole pystynyt toimittamaan tuotteita puolijohdepulan vuoksi.

Muualla Euroopassa on seurattu vahingoniloisesti, miten EU:sta eronnut Britannia halvaantuu, koska rekkakuskeja ei ole tarpeeksi. Saksa kärsii kuitenkin samasta ongelmasta, joka jumiuttaa kuljetukset ja alkaa jo näkyä yritysten tuloksissa ja talouskasvussa.

Yritysten liiketoimintanäkymiä luotaava Ifo-indeksi putosi sekä elo- että syyskuussa, koska teollisuus ei saa ajallaan riittävästi raaka-aineita eikä alkutuotteita.

Kova kysyntä ja puutteellinen tarjonta nostavat hintoja, mikä myös näkyy indeksissä.

Ifon johtajan Clemens Fuestin mukaan Saksan teollisuus jämähtää ”pullonkaulataantumaan”. Tilauskirjat täyttyvät, mutta tuotanto seisoo komponenttipulan vuoksi.

Auli Valpola, Lontoo: Kalkkuna käy jo kaupaksi

Britit ovat alkaneet haalia jouluruokaa ja lahjatavaroita siinä pelossa, että juhlakauden kynnyksellä tuotteista tulee pulaa. Ministerit ovat kehottaneet olemaan hamstraamatta, kun taas vähittäiskauppiaat ovat neuvoneet hankkimaan joulupaketit ajoissa.

Esimerkiksi pakasteruokaan keskittynyt Iceland-ketju on myynyt kalkkunoita monikertaisen määrän normaalivuoteen verrattuna. Lelutavaratalo Hamleysissä on jo ollut pulaa leluista, joiden ennakoidaan olevan joulun suosikkeja. Jos jokin kauppa saa erän Playstation 5 -konsoleita, ne myydään heti.

Britannian tavaratoimituksiin ovat iskeneet samat ongelmat kuin muuhunkin maailmaan, kuten merikuljetuskustannusten nousu, mutta brexit on kärjistänyt vaikeuksia. Pula rekkakuskeista on pahempi kuin muualla Euroopassa, ja EU-kauppaan on tullut uusia esteitä.

Muutamissa isoissa tuontisatamissa on kymmeniätuhansia kontteja, jotka odottavat kuljetusta. Laivoja on jouduttu käännyttämään Euroopan ja Britannian muihin satamiin.

Elintarvike- ja juomateollisuuden liiton mukaan yritykset arvioivat, että toimitusketjujen kriisi kestää vuoteen 2023 tai vielä pidemmälle. Ruoka ja tavara eivät lopu kaupoista, mutta valikoimat voivat pienentyä.

Työvoimaa ei ole ollut riittävästi maatiloilla ja teurastamoissa. Joulun pelastamiseksi hallitus myöntää EU:sta tuleville kuljettajille, teurastajille ja siipikarjatilojen työntekijöille erityisviisumeita, mutta niiden houkuttelevuutta vähentää lyhyt voimassaoloaika.

Hannamiina Tanninen, Hongkong: Energiapula uhkaa

Myös Kiinassa kärsitään konttipulasta, kun kansainvälisissä kuljetusketjuissa tarvittavat kontit ovat jumissa muissa maailman satamissa. Tilanne vaikeuttaa entisestään maailman tehtaana toimivan jättitalouden mahdollisuuksia vastata hyödykkeiden kysyntään muualla maailmassa. Juuri Kiinassa tuotantolinjat myös pysähtyvät ensimmäisenä, kun pula puolijohteista kasvaa.

Kiinan virallisten talouslukujen mukaan maa teki ennätysviennin dollarimääräisesti laskettuna tämän vuoden syyskuussa, joten hyödykkeitä on ainakin teoriassa lähtenyt maailmalle kysyntää paikkaamaan.

Kiinan kotimaisen tuotannon osalta loppuvuoden ongelmaksi nousee todennäköisimmin energiapula kotimarkkinoilla. Kiinassa on jo syyskuun aikana kärsitty sähkökatkoista, joita koetaan yleensä myöhemmin talvella.

Energiaintensiivisimpien teollisuuden tuotannonalojen toimintaa on rajoitettu. Näihin kuuluu muun muassa terästeollisuus. Tuotantokatkosten pelätään vaikuttavan jo loppuvuoden kasvulukemiin.

Energiapulaan taustalla ovat kohonneet energian hinnat, maan uudet päästörajoitukset, kotimaisen tuotannon leikkaaminen sekä tuonnin väheneminen keskeisistä tuontimaista.

Kiinan kansallinen kehityskomissio tosin vakuutti kuluneella viikolla, että hiilen tuotantomäärää lisätään loppuvuotta kohden kahteentoista miljoonaan tonniin päivässä. Myös hiilen tuonti Indonesiasta Kiinaan nousi syyskuussa uuteen ennätykseensä, 21 miljoonaan tonniin.

