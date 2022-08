Kokoomuspoliitikko Wille Rydman katsoo, että kokoomuksen tulee arvioida uudelleen johtopäätökset, jotka puolueessa tehtiin Helsingin Sanomien uutisoitua kesäkuussa hänen epäasialliseksi väitetystä käytöksestään.

Poliisi kertoi perjantaina aloittavansa esitutkinnan uutisesta. Tutkintapyynnössä nimikkeinä ovat törkeä kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

”Nyt kokoomuspäättäjien onkin syytä kysyä itseltään, olisiko samalla aika pakittaa kesäkuun pikajohtopäätöksistä. Jos ei, niin sehän merkitsisi sitä, että HS:n tuomio on voimassa kunnes toisin todistetaan – ja minä syyllinen, kunnes olen todistanut syyttömyyteni”, Rydman kommentoi sunnuntain Twitterissä.

”Tällainen tuskin voi olla johtavana oikeusvaltiopuolueena profiloitumaan mielivän kokoomuksen kanta? Johdonmukaisesti sovellettunahan sellainen kanta johtaisi siihen, että valta erottaa poliitikkoja on medialla ja että HS-tuomioon voi korkeintaan oikeusteitse hakea muutosta”, hän jatkaa.

Rydmanin mukaan poliisin johtopäätös on ”varsin harvinainen”, koska poliitikoilla on muita alempi suoja kunnianloukkausasioissa.

”Kun rikosepäilynä on poliitikkoon kohdistuva törkeä kunnianloukkaus, se on vahva signaali siitä, että poliisi on selvityksessään löytänyt jotain aika poikkeuksellista”, hän sanoo.

Rydman sanoo, että hänet pakotettiin kesäkuussa eroamaan miltei kaikista tehtävistään Helsingin Sanomien artikkelin johdosta.

”Oletettavasti siksi, että luultiin/pelättiin artikkelin väitteiden olevan totta. Nyt väitteiden totuudenmukaisuus on kuitenkin poliisin esiselvityksessä tullut kyseenalaistetuksi.”