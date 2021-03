Suomen tartuntatilanne on erittäin vakava ja hallitus ”joutuu tekemään näitä ikäviä esityksiä, koska mitään muuta mahdollisuutta ei ole”. Tämä oli perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) viesti tiistaina, kun eduskunta kävi läpi hallituksen esityksiä tartuntatautilain uusista muutoksista.

”Tässä keskustelussa tautitilanne tuntuu laahaavaan edustajilla kovin paljon perässä. Tilanne on erittäin vakava tällä hetkellä, ja nämä puheenvuorot eivät kaikilta osin sovi tähän tautitilanteeseen”, Kiuru totesi oppositiolle.

Hallituksen esitykset tartuntatautilain pykälien muutoksista tiukentavat ravintoloiden sääntelyä kolmeviikkoisen ”sulkutilan” päätyttyä ja tuovat aluehallintoviranomaisille laajempia valtuuksia sulkea määräaikaisesti kokonaan myös kuntosaleja ja muita yritysten tiloja.

Ministeri Kiuru toi erityisesti tehohoidon kehitystä esiin osoituksena epidemiatilanteen vakavuudesta. Hän muisteli puhuneensa reilu kuukausi sitten eduskunnan keskustelussa siitä, kuinka elämämme muuttui ”vajaa vuosi sitten sellaisella tavalla, että sitä ei ole tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen”. Kuukausi myöhemmin tilanne on synkentynyt selvästi, ministeri jatkoi.

”Tuona päivänä 9.2.2021 meillä oli 114 henkilöä sairaalahoidossa ja 15 tehohoidossa. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on yli 200 henkilöä ja tehohoidossa olevien määrä on kolminkertaistunut noin 50 paikkaan. Viikolla 8 tehdyn THL:n mallinnusennusteen mukaan uusien hoitojaksojen määrän kasvu on tällä hetkellä noin 20 prosenttia viikossa sekä vuodeosasto- että tehohoitoa koskien. Prosentuaalinen kasvu on selvästi kiihtynyt alkuvuodesta. Nämä tiedot ovat olleet osa sitä kokonaisuutta, miksi me olemme poikkeusolosuhteissa”, Kiuru sanoi.

Hän viittasi tehohoitoon uudelleen toisen tartuntatautilain muutoksen käsittelyssä.

”Halusin omalta osaltani kertoa teille, että pidän todella vaikeana tätä tilannetta, missä me tällä hetkellä olemme. 14.3. saadun tehohoitokonsortion mukaan tehohoidon kapasiteetista kuluu covid-potilaiden hoitoon jo 40 prosenttia. Nuo ovat aivan liian kovia numeroita tässä vaiheessa tilannetta”, Kiuru kertoi.

Kiurun mukaan Suomessa on tällä hetkellä 12 maakuntaa, joissa ”ilmaantuvuus on erittäin korkea, yli 100”. Monien alueiden tilanne on huonontunut nopeasti.

”Yksistään Kauniaisten numerot ovat kahdessa kuukaudessa kaksinkertaistuneet, Vantaan kahdessa kuukaudessa kolminkertaistuneet ja niin edespäin. Me taistelemme täällä sitä vastaan, ettei tämä tauti leviä pahasti kaikkiin maakuntiin, ja näiden rajoitustoimien pitäisi olla sen mukaisia”, ministeri vetosi.

Aiemmin annetulla majoitus- ja ravitsemustoimintaa koskevan lain muutoksella ravintolat on pidettävä suljettuina asiakkailta vakavilla epidemia-alueilla 9.3.—28.3.2021 eli niin sanotun sulkutilan ajan. Eduskunnan käsiteltävänä nyt oleva esitys koskee sulun jälkeistä aikaa, ja sen mukaan anniskeluaika voisi tiukimmillaan päättyä kello 17 ja aukioloaika kello 18.

LUE MYÖS: