Lapin sairaanhoitopiiri ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL vahvistivat keskiviikkona, että Suomessa on todettu ensimmäinen Wuhan-koronaviruksen tartuntatapaus.

THL korosti tapauksesta tiedottaessaan, että potilas – kiinalaisturisti – on eristyksessä Lapin keskussairaalassa ja että taudin leviämisen riski Suomessa on hyvin pieni.

Sairastuneiden oireet

Uusi koronavirus (2019-nCoV) aiheuttaa keuhkokuumetta, ja taudin yleisiä oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus, THL kertoo sivuillaan.

”Nykytiedon mukaan monien uuteen koronavirukseen sairastuneiden oireet ovat olleet lieviä, mutta joukossa on myös vakavasti sairastuneita”, THL kertoo.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tapauksista suuri osa on keski-ikäisiä tai iäkkäitä. Monella vakavampia oireita saaneella on lisäksi ollut jokin perussairaus.

Kuolleita 132, tartuntoja tuhansia

Tähän mennessä tautiin on kuollut kaikkiaan 132 ihmistä, joista suurin osa taudin lähtökaupungissa Wuhanissa. Kaikki kuolintapaukset ovat sattuneet Kiinassa.

Tartuntoja on todettu yhteensä lähes 6 000. Suurin osa tapauksista on todettu Kiinassa, valtaosa Wuhanissa ja Hubein maakunnassa. Lisäksi matkailuun liittyviä tapauksia on todettu pääosin Aasian maissa. Euroopassa yksittäisiä tapauksia on todettu Ranskassa ja Saksassa.

”Tapausten määrän odotetaan kasvavan päivittäin mikä voi tartuntojen lisääntymisen lisäksi johtua osin myös siitä, että vanhempia näytteitä testataan lisääntyvästi. Myös testauspaikkojen ja testimäärien kasvu voi selittää tapausmäärän nousua.”

Tämän hetken tiedon mukaan näihin ulkomailla todettuihin tapauksiin ei ole liittynyt merkittäviä määriä jatkotartuntoja, mutta lähikontaktien seuranta jatkuu edelleen.

Koronavirukset

Koronavirukset ovat joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ne aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion. Vakavia tautitapauksia ovat aiemmin aiheuttaneet SARS ja MERS -koronavirukset. Uusi koronavirus on geneettisesti SARS-koronaviruksen kaltainen.

Koronavirustartuntoja voidaan ehkäistä etenkin hyvällä käsihygienialla, THL kertoo.

LUE MYÖS: