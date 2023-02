Pääministeripuolue SDP lähtee eduskuntavaaleihin tavoitteella, että julkista taloutta on vahvistettava tulevalla vaalikaudella 3,5–6 miljardilla eurolla. Tähän pyritään ennen kaikkea työllisyyden vahvistamisen kautta, puolueen keskiviikkona julkaisemasta talousohjelmasta ilmenee.

Ohjelman mukaan julkistalouden vahvistumisesta 1,5–3 miljardia euroa tulisi työllisyyden tavoitellun parantumisen kautta ja yksi miljardi euroa talouskasvun myötä.

”Lisäksi olemme varautuneet noin 1–2 miljardin euron sopeutumistoimiin. Sopeutus on kuitenkin toteutettava oikeudenmukaisesti ja niin, että suojelemme samalla hyvinvointivaltion ydintä ja ihmisten palveluita”, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen.

SDP:n talousohjelmasta selviää, että mainitut sopeutustoimet lukevat sisäänsä sekä menoleikkaukset että veroihin tehtävät muutokset eli käytännössä veronkiristykset ja uudet verot.

Varsinaisia menoleikkauksia SDP listaa noin miljardin euron edestä. Menoleikkaukset keskittyvät etenkin yritystukiin, joista leikattaisiin kaikkiaan noin 0,5–0,7 miljardia euroa:

– Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen uudistaminen, vaikutus noin 250–500 miljoonaa euroa

– Yrittäjävähennyksen rajaaminen vain pienyrittäjille, vaikutus noin 100 miljoonaa

– Fossiilitalouteen kohdistuvat tuet (esim. maatalouden energiaveron palautus), vaikutus noin 100 miljoonaa.

Muina menosäästöinä SDP mainitsee matkakulujen ja tilankäytön tehostamisen (noin 100 miljoonaa euroa), hankintakulujen hillitsemisen (noin 200 miljoonaa euroa) ja kotihoidon tuen lyhentämisen (noin 50 miljoonaa euroa).

”Hyvinvointivaltion ytimessä olevista palveluista tai heikoimmassa asemassa olevien perustoimeentulosta ei leikata”, SDP linjaa ohjelmassaan suoraan.

”Tämä on SDP:lle arvovalinta. Kannustamme myös muita puolueita siirtymään lyhytnäköiseltä leikkauslinjalta kasvun ja työllisyyden linjalle” , SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero sanoo tiedotteessa.

”Verosopeutusta” eli veronkorotuksia SDP tekisi enemmän, yhteensä noin 1,4–1,8 miljardin euron edestä. Esitettyjä veromuutoksia ovat:

– Veropohjien tiivistäminen (mm. arvonnousuvero, kansainvälisen verovälttelyn torjunta, verovapaiden yhteisöjen lähdevero, kiinteistösijoitusrahastojen verotus, korkovähennysrajoitus, väliyhteisölaki, verottamatta jäävän arvonnousun verotus), vaikutus noin 300–500 miljoonaa euroa

– Haittaverojen tasokorotus ja niiden reaalisen tuoton säilyttäminen sitomalla verotasot indeksiin, vaikutus noin 500 miljoonaa euroa

– Isojen omaisuuksien verottaminen (esim. suurten perintöjen jyrkempi verottaminen, pääomatuloverokannan nostaminen), vaikutus noin 200–400 miljoonaa euroa

– Rahoitustoimintavero ja sijoitusvakuutusten vero noin 400 miljoonaa euroa.

”Vaihtoehtona on oikeiston tarjoamat kovat leikkaukset hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvaan”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo, että ”ensi vaalikauden talousvaihtoehdot ovat kirkastuneet”.

”Vaihtoehtoina ovat oikeiston tarjoamat kovat leikkaukset hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvaan, joilla rahoitetaan suurituloisten veronkevennyksiä, tai SDP:n tarjoama vastuullinen sopeutus, jossa julkinen talous laitetaan kahdessa vaalikaudessa kuntoon oikeudenmukaisesti”, hän sanoo.

Gallup-kärjessä suosituimpana puolueena kiitävä oppositiopuolue kokoomus vaatii talouden tasapainottamista 6 miljardilla eurolla ensi vaalikauden aikana, ja on aiemmin puhunut miljardin euron suorista leikkauksista vuosittain ensi vaalikaudella. Kokoomuksen kuuden miljardin euron tasapainotustavoite on linjassa valtiovarainministeriön virkamiessuosituksen kanssa, mutta niin on myös SDP:n linjaus asteikkonsa yläpäästä, jos työllisyys- ja muut tavoitteet toteutuisivat.

SDP:n tavoitteena on kohti 80 prosenttia nouseva työllisyysaste, jonka saavuttaminen sen mukaan vahvistaisi julkista taloutta noin kolmella miljardilla eurolla. Talouspolitiikan arviointineuvosto varoitti tänään poliittisia päättäjiä luottamasta liikaa työllisyyden parantumisen vaikutukseen julkisen talouden vahvistamisessa.

Lisäksi SDP tavoittelee tulevalla vaalikaudella ”vähintään kahden prosentin kestävää vuotuista talouskasvua”. Se saavutetaan puolueen mukaan tuottavuutta ja yhteiskunnallista luottamusta vahvistavilla päätöksillä sekä panostamalla kasvun edellytyksiin. SDP lupaa pitää kiinni sovituista TKI-panostuksista ja haluaa nostaa Suomen koulutusastetta niin, että 2030-luvun loppuun mennessä vähintään 60 prosenttia alle 35-vuotiaista on korkeakoulutettuja.

”Kasvua ei luoda kurjistamalla – tästä meillä on näyttöä niin omasta historiastamme kuin muualta Euroopasta. Myös taloustieteilijät ovat yksimielisiä siitä, että ylimitoitetut leikkaukset johtavat työttömyyden nousuun, kasvun tyrehtymiseen ja velkaantumisen lisääntymiseen”, Mäkynen sanoo tiedotteessa.

SDP mainitsee ohjelmassaan, että listattujen menosopeutustoimien lisäksi SDP ”voi tukea myös muita perusteltuja keinoja julkisen talouden vahvistamiseen, jotka eivät uhkaa hyvinvointivaltion ytimessä olevia palveluita tai etuuksia”.

”Näitä haetaan esimerkiksi valtiovarainministeriön meno- ja tulokartoituksen avulla”, puolue kertoo.