Suomalaisten työeläkkeiden rahoituksessa käytettävät eläkevarat laskivat 7 miljardia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, Työeläkevakuuttajat Tela tiedottaa.

Varoja oli maaliskuun päättyessä 248 miljardia euroa. Pudotuksen aiheutti ennen kaikkea noteerattujen osakkeiden markkina-arvon lasku. Toisena tekijänä oli alkuvuoden aikana kohonnut korkotaso, minkä takia myös korkosijoitukset olivat tappiollisia.

”Tälle vuodelle osattiin odottaa epävarmuutta. Ensimmäisestä kvartaalista selvittiin maailmantilanne huomioiden melko kuivin jaloin, mutta epävarmuus tulee jatkumaan”, toteaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne tiedotteessa.

Poikkeuksellisia kriisivuosia

Vuoden alussa sijoittajilla oli monia huolenaiheita. Energian hintojen nousu, koronan aiheuttama komponenttipula ja tuotantoketjujen häiriöt puskivat inflaatiota ylöspäin. Keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka herätti epävarmuutta osakkeiden tuotosta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja alkuvuoden huolet koronan uudesta kiihtymisestä loivat lisää epävakautta.

Kokonaisuudessaan eläkevarojen sijoitustuotto oli vuoden ensimmäisen neljänneksen ajalta reaalisesti -5,3 prosenttia.

Edellisen kerran pudotusta työeläkevaroissa nähtiin koronakriisin alkaessa keväällä 2020. Silloin ensimmäisen vuosineljänneksen reaalituotto oli -9,6 prosenttia, josta varat toipuivat nopeasti jo saman vuoden aikana. Finanssikriisissä vuoden 2008 reaalituotto oli -19 prosenttia.

”Työeläkevarojen kehitystä analysoitaessa on muistettava, että viime kädessä merkitystä on vain pitkän aikavälin kehityksellä”, Koivurinne huomauttaa.

Työeläkevarat ovat tuottaneet viimeiset noin 10 vuotta keskimäärin 5,4 prosenttia reaalisesti. Koivurinne katsoo, että varojen pienestä supistumisesta huolimatta työeläkejärjestelmän rahoitus on kestävällä pohjalla.

”Varat ovat kasvaneet samalla ajanjaksolla merkittävästi, mutta suuret ovat myös pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat kokonaiseläkevastuut, joiden rahoitus on pääosin yhä pienempien ikäluokkien harteilla. Varoilla ja niiden tuotoilla on tarkoitus rahoittaa vakaasti kasvava osuus työeläkkeistä, mikä vähentää työeläkemaksuun kohdistuvaa nousupainetta. Iso osa rahoituksesta tulee vuosittain kerättävistä eläkemaksuista, joita työnantajat, yrittäjät ja työntekijät maksavat.”

Kotimaan sijoitusten suhteellinen osuus tippui

Suomalaisten 248 miljardin euron arvoiset työeläkevarat on hajautettu eri sijoituslajeihin. Suurin, 135 miljardin euron osuus on osakkeilla ja osaketyyppisillä sijoituksilla. Korkosijoituksia on 71 miljardin euron edestä, 22 miljardia euroa on sijoitettu kiinteistöihin ja 21 miljardia euroa hedgerahastoihin.

Varojen sijoituslajikohtaisessa jakautumisessa ei ollut alkuvuonna mainittavia muutoksia.

Alueellisessa jakautumisessa taas oli pientä muutosta. Kotimaan sijoitusten suhteellinen osuus varoista laski alimmilleen (22,2 %) tilastoituna aikana eli vuodesta 1997. Sijoitusvaroista valtaosa kohdistui euroalueen ulkopuolelle (61,4 %) ja muualle euroalueelle (16,4 %).

Telan mukaan muutokseen vaikuttavat arvonmuutosten ohella nettovirrat eli ostojen, myyntien ja erääntymisten välinen erotus.