Liike Nytin kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo arvostelee suorin sanoin valtio-omisteisen Fortumin tällä viikolla julkistamaa Uniper-kauppaa.

Fortum on nostamassa omistusosuutensa saksalaisesta energiajätti Uniperista 70,5 prosenttiin nykyisestä vajaasta 50 prosentista. Yrityskauppa on suomalaisittain poikkeuksellinen, sillä kauppahinta on 2,3 miljardia euroa.

Harkimo muistuttaa Uniperin jättimäisestä koosta.

”Liikevaihto on lähes 80 miljardia euroa. Se on valtava ja voimakas peluri eurooppalaisilla energiamarkkinoilla ja samalla keskeinen ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun toimija. Uniperin omat hiilidioksipäästöt ovat suuremmat kuin koko Suomen”, hän kirjoittaa IL-blogissaan.

Uniperin hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 59,5 miljoonaa tonnia, Fortumin vastaavat noin 20 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Koko Suomen hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 56,5 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Luku kuvaa kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Harkimo laskee, että kun koko Uniper-järjestely on saatu päätökseen, Fortumin investoinnin kokonaisarvo nousee noin 6,2 miljardiin euroon, kun mukaan lasketaan kahden vuoden takaisten kauppojen noin 4 miljardin euron hinta. Harkimon mukaan kauppa vaikuttaa huonolta.

”Se on valtava summa rahaa. Kauppa vaikuttaa todella huonolta. Jos päästöoikeuksien hinnat nousevat – niin kuin ne varmasti tekevät – se vaikuttaa negatiivisesti tulokseen. Toisekseen Uniperilla on isoja omistuksia Venäjällä. Sekin on epävarma maa – ja kun talouspakotteet ovat voimassa, miten hallitus suhtautuu siihen, että sieltä ostetaan energiaa?”

Harkimon mielestä kauppa asettaa Antti Rinteen (sd) hallituksen tilanteeseen, jossa se lähes väistämättä toimii kaksinaismoralistisesti. Hän viittaa siihen, että Uniper aikoo haastaa Hollannin välimiesoikeuteen siksi, että maa on ilmoittanut kieltävänsä kivihiilen käytön vuoteen 2030 mennessä. Uniperin mielestä yhtiölle tulisi maksaa kiellosta aiheutuvista haitoista korvauksia.

”Eli siis: Suomen omistama yhtiö aikoo tehdä kaikkensa hidastaakseen eurooppalaisen valtion ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Toisella kädellä tehdään korskea tavoite Suomen hiilineutraaliudesta, toisella kädellä uhkaillaan niitä valtioita, joissa yritetään samaa”, hän kommentoi.

Harkimo sanoo, että jos hallitus toimisi loogisesti, se aikoisi vaikuttaa omistajaohjauksella Uniperin toimiin Hollannin valtiota kohtaan ja pitäisi huolta, että nyt päivitettävässä omistajaohjausstrategiassa linjataan, että Suomen hiilineutraaliustavoite koskee myös valtionyhtiöiden arvoketjuja.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd) kommentoi Uudelle Suomelle tällä viikolla, että Suomen tarkoituksena on tehdä muutoksia Uniperissa.

”Suomessakin on ollut hiilivoimaa varsin mittavasti vielä jokin aika sitten, ja Suomessa on pystytty niitä päätöksiä tekemään. Kyllä ajattelen, että logiikka menee niin päin, että siinä kohtaa, kun omistetaan enemmän yhtiötä, jolla sitä hiilivoimaa on, niin mehän olemme tekemässä sitä muutosta. Kukaan ei ostanut sitä siitä syystä, että siellä on paljon hiilivoimaa, vaan siitä, että me pystymme muuttamaan sen toisenlaiseksi”, hän sanoi.

Harkimoa tämä ei vakuuta.

”Paateron mukaan nyt Suomi pääsee vaikuttamaan yhtiön suuntaan. Siltä osin kuin Paatero tarkoittaa yhtiön suuntaan vaikuttamisella sitä, että Uniper luopuisi kivihiilestä nopeammin kuin liiketaloudellisesti kannattaa, kyseessä olisi omaan jalkaan ampuminen. Yhtiön arvo laskisi, ja nyt tehty kauppa olisi entistä huonompi. Eihän tässä ole mitään järkeä”, hän kuittaa.

Paateron äänensävy on nyt täysin toinen kuin syksyllä 2017, jolloin Fortum ilmoitti ensimmäisestä suuresta Uniper-kaupasta. Tuolloin oppositiossa ollut Paatero ihmetteli kauppaa ja huomautti, että Uniperin sähköntuotannosta yli 80 prosenttia tehdään fossiilisilla polttoaineilla.

Paateron mielestä tilanne on tällä kertaa erilainen siinä mielessä, että edelliseen kauppaan liittyi epävarmuutta, mihin Uniperin silloinen johto reagoi. Paateron mukaan tämä aiheutti hänelle epätietoisuutta. Fortumin ja Uniperin kiistely näkyikin tuolloin otsikoissa.

”Mutta nyt nämä ongelmathan on saatu ymmärtääkseni ohitettua ja siellä on hyvä yhteistyö myös työntekijäjärjestöjen kesken ja yhtiötä viedään hyvin eteenpäin.”

Harkimo arvosteli hallituksen ilmastopolitiikkaa myös eduskunnan budjettikeskustelussa tiistaina. Hänen mukaansa ilmastonmuutokseen vastaiseen taisteluun tarvittaisiin ”isoja vipuvarsia”.

”Hallituksen keinot ovat liian pieniä tässäkin asiassa. Voisimme esimerkiksi päättää päivän, jonka jälkeen täällä ei valmisteta asioita muista kuin kierrätettävistä materiaaleista. Se pakottaisi bisneksen hakeutumaan kohti kestäviä ratkaisuja – eli keksimään juuri sellaisia innovaatioita, joista maailmalla on yhä enemmän kysyntää.”

