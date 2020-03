Suomen Yrittäjät ehdottaa yhtenä yrittäjiä auttavana suoran tuen muotona, että valtio ottaisi määräajaksi vastuulleen yrittäjien eläkemaksut, jotta yrittäjien rahat eivät lopu eikä sosiaaliturva romahda koronakriisin takia.

”Tuki olisi selkeä ja yksinkertainen ja auttaisi suoraan jokaista yrittäjää. Se auttaisi varmistamaan, että yrittäjät eivät heikennä sosiaaliturvaansa pudottamalla eläkemaksuja koronan aiheuttaman kassakriisin vuoksi”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen perustelee tiedotteessa.

"Tämä olisi osa laajempaa pk-yritysten tukipakettia. Se olisi helppo ja nopea toteuttaa. Lisäksi tarvitaan muita toimia”, hän jatkaa.

YEL- ja MyEL-maksujen siirron valtiolle pitäisi Yrittäjien mukaan olla voimassa 1.4. alkaen kuusi kuukautta.

Koronakriisi on aiheuttanut lukuisille yrittäjille erittäin vaikean taloudellisen tilanteen, koska asiakkaat ovat kaikonneet ja raha loppuu.

"Yrittäjän kulut eivät kuitenkaan automaattisesti vähene, vaikka tulot puuttuvat. Siksi on tärkeää löytää keinoja, joilla yrittäjien kustannuksia voidaan vähentää”, Pentikäinen huomauttaa.

YEL-vakuutus on yrittäjälle pakollinen, ja yrittäjä vastaa eläkemaksustaan. YEL-vakuutettuja on 207 000. YEL-maksu on keskimääräisellä työtulolla 462 euroa kuukaudessa. MyEL-vakuutus on tarkoitettu maatalousyrittäjille. MyEL-vakuutettuja on 57 000.

YEL-maksua pitää maksaa yrittäjän työtulon mukaan. YEL:n mukaisen työtulon tulee vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työn tekisi joku toinen yhtä ammattitaitoinen henkilö yrittäjän sijaan. Työtulon perusteella määräytyvät sekä yrittäjän työeläkemaksut että työeläke.

Yrittäjien keskimääräinen YEL-työtulo on noin 23 000 euroa. YEL-työtulo vaikuttaa myös yrittäjien muuhun sosiaaliturvaan eli vanhempainpäivärahoihin, sairauspäivärahaan ja työttömyyskorvauksen määrään.

"Siksi on erittäin tärkeää, että yrittäjät ylläpitäisivät työtulon riittävällä tasolla myös koronakriisin ajan. Kriisi on erittäin ankara mutta kuitenkin ohimenevä”, Pentikäinen sanoo.

Vuonna 2018 yrittäjät maksoivat YEL-maksuja yhteensä vajaat 1,1 miljardia euroa. Koska YEL-maksut eivät riitä kattamaan vuotuisia yrittäjäeläkemenoja, valtio rahoittaa puuttuvan osuuden. Vuonna 2018 valtion osuus oli 253 miljoonaa euroa.

Suomen Yrittäjät vetoaa lisäksi kaikkiin vuokranantajiin, että nämä laskisivat yrittäjien vuokria välittömästi. Yrittäjien mukaan moni pk-yritys ei selviä tällä hetkellä koronakriisin vuoksi vuokristaan. Ne uhkaavat ajautua tilanteen seurauksena konkurssiin.

Vuokrat ovat monelle kaupan, ravintola-alan ja muiden palvelualojen yritysten keskeinen kustannuserä.

"Palvelualoja uhkaa koronan aiheuttama konkurssitsunami. Tuhansia yrityksiä uhkaa kaatua. Pitää käyttää kaikki keinot tuhon estämiseen", Pentikäinen kommentoi.

"Kaikkien vuokranantajien pitää tulla yrityksiä vastaan koronakriisin ajaksi. Konkurssiaalto ei ole vuokranantajienkaan etu."

Suomen Yrittäjät vetoaakin, että valtion, kuntien, eläkeyhtiöiden ja muiden instituutioiden on näytettävä esimerkkiä. Moni on jo joustanut, mistä yrittäjät kiittävät tiedotteessa.

Pentikäisen mukaan olisi tärkeää, että vuokria lasketaan kriisiajaksi todella reilusti. Julkiset toimijat ja instituutiot voisivat jättää ne jopa perimättä. Tämä voisi pelastaa monia yrityksiä pahimman yli. Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat antaneet asiasta myös yhteisen suosituksen.

"Vuokramarkkinoilla on paikoin käynnissä härski isomman kumppanin sanelu, jossa pienet jauhautuvat hengiltä", Pentikäinen sanoo

"On myös monia vuokranantajia, jotka eivät ole joustaneet tai jousto on ollut mitätön. Näitä on erityisesti kansainvälisten kiinteistösijoittajien joukossa."

Lisäksi Yrittäjien järjestö muistuttaa, että on paljon yrittäjiä, jotka toimivat vuokranantajia. Myös heidän asemansa pitää turvata pankkien ja Finnveran yhteistyöllä.

