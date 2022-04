Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ajankohtaisselonteko käynnistää tänään ”Suomen kansallisen turvallisuutta koskevan päätöksentekoprosessin”, sanovat eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan SDP-ryhmän jäsenet Erkki Tuomioja, Kristiina Salonen, Kimmo Kiljunen ja Johannes Koskinen kannanotossaan.

Edustajien mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti Euroopan turvallisuusrakenteita tavalla, joka pakottaa Suomen arvioimaan kansallisia turvallisuusratkaisujaan uudelleen. Selonteko itsessään ”ei tarjoa johtopäätöksiä, mutta antaa hyvän pohjan jatkokeskustelulle ja sitä seuraavalle päätöksenteolle”.

”Avoimelle ja parlamentaariselle keskustelulle ja rehelliselle riskien arvioinnille tulee antaa sen edellyttämä aika. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa ja mahdollista Nato-jäsenyyttä koskevissa päätöksissä on kyse painoarvoltaan historiallisesta valinnasta, jota on tarkasteltava viipyilemättä, mutta huolellisesti”, edustaja Koskinen sanoo.

”Keskiössä on kysymys suomalaisten turvallisuudesta ja siitä, mikä ratkaisu parhaiten takaa kansalaistemme ja maamme kokonaisturvallisuuden”, Kiljunen jatkaa.

Keskustan ulkoasianvaliokunnan jäsenet Mikko Savola, Jouni Ovaska ja Anu Vehviläinen puolestaan katsovat, että ”Nato-jäsenyysprosessissa on edettävä ripeästi”.

Keskustalaisten mukaan selonteko ”tarjoaa hyvän pohjan eduskunnalle tehdä tarvittavat johtopäätökset turvallisuusympäristön muutoksesta ja edetä ripeästi Suomen Nato-jäsenyysprosessin edistämiseksi”.

”Muuttunut turvallisuuspoliittinen ympäristö edellyttää Suomelta kansallisen puolustuksen vahvistamista ja kansainvälisen puolustusyhteistyön syventämistä. Kansallisia ja kansainvälisiä toimia Suomen turvallisuuden eteen olemme tehneet johdonmukaisesti ja jatkamme niitä edelleen. Lisäksi Suomi tarvitsee pitävät turvatakuut, joiden myötä maamme olisi kollektiivisen puolustuksen piirissä. Siksi Suomen tulee liittyä Pohjois-Atlantin puolustusliittoon, Natoon.”

Vasemmistoliitossa eriävä näkemys

Keskustan ja sdp:n hallituskumppani vasemmistoliiton riveissä selonteko herättää erilaisia ajatuksia. Vahvasti Nato-kriittisen kansanedustajan Markus Mustajärven mukaan turvallisuusselonteko on ”opas Nato-jäsenyyteen”.

”Marinin hallituksen tänään hyväksymä selonteko hakee yksipuolisuudessaan vertaistaan. Sotilasliitto Natosta ei ole löydetty kritiikin häiväkään eikä myöskään siihen liittymisestä”, syyttää Mustajärvi, eduskunnan puolustusvaliokunnan ja tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsen.

Kansanedustajan mukaan selonteko ylistää Naton turvatakuiden merkitystä Suomelle maamme ollessa osa Naton yhteistä puolustusta.

”Naton turvatakuut eivät kuitenkaan ole mikään automaatti, joka varmasti takaisi edes kriisi- tai sotatilanteessa muiden jäsenmaiden tuen. Turvatakuut realisoituvat sotatilanteessa vain silloin, jos Naton johtovaltio Yhdysvallat katsoo omien etujensa vaativan sotilaallista puuttumista. Selonteko antaa suomalaisille vääränlaisen kuvan turvallisuustakuista”, hän väittää.

Sekä Mustajärvi että vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo mainitsevat kannanotoissaan niin sanotun Trump-riskin, eli Naton riippuvuuden Yhdysvaltain sotilaallisesta voimasta.

”Vaikuttaa myös siltä, etteivät selonteon laatijat ole uskaltaneet asettaa kysymystä siitä, mitä tapahtuisi, jos [Donald] Trump valitaan uudelleen Yhdysvaltain presidentiksi parin vuoden kuluttua. Presidentin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton muistutti jokin aika sitten, että jos Trump olisi valittu uudelleen, hän olisi ensitöikseen irrottanut Yhdysvallat Natosta”, Mustajärvi sanoo.

Saramo nostaa Kansan Uutisissa esiin selonteon lauseen, jonka mukaan ”Naton ennaltaehkäisevä vaikutus perustuu viime kädessä Yhdysvaltain kykyyn ja ydinasepelotteeseen”. Samaan lauseeseen viittaa myös Mustajärvi.

”Tämä on asia, jota me olemme sanoneet. Jos joku trumpisti palaa valtaan, tämän lauseen perusteella Naton ennaltaehkäisevä vaikutus viime kädessä katoaa. Tämä on se, mitä olemme alleviivanneet”, Saramo sanoo puoluelehdelle.

Markus Mustajärvi toteaa, että Suomen Nato-jäsenyyden myötä Naton maaraja Venäjän kanssa kaksinkertaistuisi ja sotilasliiton raja olisi silloin myös lähellä Kuolan aluetta, jossa Venäjällä on maan suurin ydinasearsenaali.

”Tämä ei ainakaan lisäisi Suomen turvallisuutta”, hän sanoo.

”Suursodan syttyessä Suomi Naton jäsenenä joutuu vuorenvarmasti eturintamavaltiona sotaan. Nato-jäsenyyden ulkopuolella Suomella sentään on ei vain teoreettinen, vaan myös todellinen mahdollisuus pysyä suursodan ulkopuolella.”

Selonteko käsittelyyn eduskunnassa

Sdp:n tiedotteen mukaan eduskunta käsittelee seuraavaksi hallituksen selontekoa eri valiokunnissa. Sen rinnalla toimii eduskunnan puhemiesten, puolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien muodostama koordinaatioryhmä. Kansallisen prosessin lisäksi Suomessa seurataan tiiviisti turvallisuuspoliittisen keskustelun 2etenemistä Ruotsissa, SDP-edustajat korostavat.

"Vaikka molemmat maat tekevät viime kädessä itsenäiset ratkaisunsa on toivottavaa että tiivis keskusteluyhteytemme johtaa siihen että päädymme samoihin ratkaisuihin”, ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Erkki Tuomioja sanoo.

Keskustaedustajien mukaan aikaikkuna Suomen Nato-päätöksen tekemiseksi on kuluva kevät.

”Toukokuun aikana eduskunnalla on riittävät tiedot antaa valtioneuvostolle vastaus ja pyytää hallitukselta tiedonantoa tai selontekoa Suomen Nato-jäsenyyden hakemiseksi. Suomen Nato-jäsenyyshakemuksen jättäminen ja jäsenyysprosessin käynnistäminen viimeistään liittokunnan Madridin huippukokouksessa kesäkuun lopussa olisi Suomen kannalta tärkeää. Olisi perusteltua, että voisimme edetä jäsenyysprosessissa yhtä jalkaa ja samassa aikaikkunassa Ruotsin kanssa, vaikka molemmat maat tekevätkin päätöksensä itsenäisesti. Tarvittaessa Suomen on edettävä asiassa edeltä”, Savola, Ovaska ja Vehviläinen sanovat.