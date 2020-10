Pääministeri Sanna Marin (sd) on saanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtajalta Markku Tervahaudalta vastauksen aamulle pyytämäänsä selvitykseen.

”Olen saanut pääjohtaja Tervahaudalta vastauksen ja hän on vahvistanut sen, että THL:n kanta on ollut se, ettei yleistä maskisuositusta ole nähty tarpeelliseksi sen hetkiseen asiantuntijatietoon nojaten. En halua ottaa kantaa muutoin tähän prosessiin. Oleellista on se, että meillä on myös hänen taholtaan varmistus, että hallitus on saanut oikeaa tietoa”, Marin sanoi poistuessaan hallituksen neuvottelusta Säätytalolta.

”Minä tiedustelin ainoastaan sitä, mikä oli THL:n kanta keväällä ja toimitettiinko hallitukselle oikeaa tietoa. Kiitän ripeästä vastauksesta ja asia on minun puolestani loppuun käsitelty”, hän jatkoi.

Pääministeri kaipasi kirjallista selvitystä siitä, mikä todella on ollut THL:n kanta maskisuosituksesta keväällä ja onko se ollut eri kuin hallitukselle on kerrottu.

Maskikeskustelu otti uusia kierroksia alkuviikosta, kun pääjohtaja Tervahauta kertoi julkisuuteen, että THL olisi halunnut evästää kansalaisia maskinkäytöstä jo keväällä, mutta STM torppasi aikeet ja katsoi, ettei tähän ollut aihetta.

Marin on kertonut, että hallitus kuunteli keväällä asiantuntijoita, eikä antanut maskisuositusta. Hänen mukaansa THL:n ja STM:n kannat olivat keväällä yhtenevät. Myös Maailman terveysjärjestö WHO oli tällä kannalla vielä keväällä ja päätyi suosittamaan maskeja vasta kesäkuussa.