Perussuomalaisten mukaan Suomeen tarvitaan kuntien verotulojen tasausjärjestelmä, linjaa puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Hallituspuolue keskusta on syyttänyt Halla-ahoa tavoitteesta purkaa tasausjärjestelmä.

Keskustan riveistä on arvosteltu perussuomalaisten puheita ”kepulaisista tukiaisista”. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen syytti helmikuun alussa Halla-ahoa siitä, että tämä ”lopettaisi kuntien valtionosuuksien tasauksen, joilla turvataan köyhempien alueiden ihmisten peruspalvelut”.

Jo viime eduskuntavaalien alla keskustan riveistä nostettiin esiin Halla-ahon vaalikonevastaus vuodelta 2011. Tuolloin Halla-aho katsoi Helsingin Sanomien vaalikoneessa, että verotulojen tasausjärjestelmä on ”kepulaista aluepolitiikkaa” ja tulisi purkaa samalla, kun kuntien pitäisi tulla toimeen omilla tuloillaan.

Mitä tasausjärjestelmälle pitää tehdä?

Uusi Suomi kysyi perussuomalaisten Tuumaustunnilla tänään, mitä kuntien verotulojen tasausjärjestelmälle pitäisi perussuomalaisten mielestä tehdä ja tulisiko siitä päästä kokonaan eroon.

Jos lähtökohtana on se, että ihmisillä pitää olla realistinen mahdollisuus asua missä tahansa Suomessa, silloin tarvitaan valtakunnan sisäisiä tulonsiirtoja, Halla-aho arvioi. Hänen mukaansa tämä on ”aivan selvää”, sillä Suomi on eriytynyt väestöltään, elinkeinorakenne vaihtelee eri puolilla Suomea ja alueelliset olosuhteet ovat erilaisia.

”Se on yksinkertaisesti realiteetti, mutta samaan aikaan meidän pitää tietenkin pyrkiä siihen, että kaikkialla Suomessa on mahdollisuus harjoittaa tuottavaa toimintaa, yritystoimintaa.”

”On oleellista, että kunnat pystyvät rahoittamaan mahdollisimman suuren osan omista kustannuksistaan ja menoistaan verotuloilla. Näin toimii terve kunta. Tätä kohti pitää aina pyrkiä, mutta emme varmastikaan pääse tuhat kilometriä etelä–pohjoissuunnassa ulottuvassa maassa siihen tilanteeseen, että pääsisimme kokonaan eroon valtakunnan sisäisistä tulonsiirroista, eli lyhyesti sanottuna tällainen järjestelmä ilman muuta Suomeen tarvitaan”, Halla-aho sanoi.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm esitteli Tuumaustunnilla lukuja, joiden mukaan korona kasvatti kuntien valtionapuja poikkeuksellisen paljon viime vuonna. Hän arvioi, että kunnat ovat erittäin riippuvaisia valtionosuuksista ja varsin monen kunnan riippuvaisuus valtiontuista on kasvanut jo ennen koronaa.