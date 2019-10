Donald Trump on lähettänyt Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanille kummallisen, humoristisen ja uhkaavan kirjeen. Kirjeen julkaisivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja The New York Times.

Kirjeen taustalla on Turkin tunkeutuminen Syyriaan ja hyökkäys kurdijoukkoja vastaan. Yhdysvallat jätti liittolaisensa kurdit oman onnensa nojaan ja vaikuttaa nyt katuvan tätä.

Trump yrittää kirjeellään saada Erdoğanin vetäytymään ja neuvottelemaan.

Kirje alkaa mukavasti: Solmitaan hyvä sopimus. Et halua olla vastuussa tuhansien ihmisten teurastamisesta enkä minä halua olla vastuussa Turkin talouden tuhoamisesta, Trump kirjoittaa. Ja jatkaa: ”Olen antanut sinulle jo pienen maistiaisen”.

Trump pyytää, ettei Erdoğan tuottaisi maailmalle pettymystä. Trumpin mukaan kurdikenraali Mazlum Abdi on valmis aivan uusiin myönnytyksiin.

Trump kehoittaa Erdoğania miettimään miltä hän näyttää historian silmissä. Sinut nähdään ikuisesti paholaisena, jos hyviä asioita ei nyt tapahdu. ”Älä ole kovis, älä ole hölmö. Soitan jonkin ajan kuluttua.”

Nähtäväksi jää, vaikuttaako kirje mitenkään Erdoğaniin tai Erdoğanin ja varapresidentti Mike Pencen tapaamiseen.

Tässä koko teksti:

Dear Mr. President:

Let's work out a good deal! You don't want to be responsible for slaughtering thousands of people, and I don't want to be responsible for destroying the Turkish economy — and I will. I've already given you a little sample with respect to Pastor Brunson.

I have worked hard to solve some of your problems. Don't let the world down. You can make a great deal. General Mazloum is willing to negotiate with you, and he is willing to make concessions that they would never have made in the past. I am confidentially enclosing a copy of his letter to me, just received.

History will look upon you favorably if you get this done the right and humane way. It will look upon you forever as the devil if good things don't happen. Don't be a tough guy. Don't be a fool!

I will call you later.