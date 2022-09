Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan USA puolustaisi Taiwania aseellisesti ja joukoillaan, jos Kiina hyökkäisi saarivaltioon.

Biden toisti keväälläkin esittämänsä vakuutuksen CBS:n haastattelussa, joka julkaistiin sunnuntaina. Haastattelu on laajalti esillä kansainvälisessä mediassa.

Bidenilta kysyttiin haastattelussa USA:n sitoutumisesta Taiwaniin sekä siitä, puolustaisivatko yhdysvaltalaisjoukot saarta tarvittaessa.

”Kyllä, jos siihen todella kohdistuisi ennennäkemätön hyökkäys”, Biden vastasi.

Eli toisin kuin Ukrainassa, yhdysvaltalaiset sotilaat puolustaisivat Taiwania Kiinan invaasiolta, haastattelija varmisti.

”Kyllä”, Biden vastasi.

Kuten keväällä, Valkoinen talo kiirehti myös nyt korostamaan, että Yhdysvaltain virallinen Taiwan-linja ei ole muuttunut. Virallisesti Yhdysvallat noudattaa yhä ”strategisen monitulkintaisuuden” oppia, eli se ei sitoudu Taiwanin puolustamiseen mutta ei myöskään sulje pois sen mahdollisuutta.

Venäjän käymän Ukrainan sodan on pelätty rohkaisevan Kiinaa ryhtymään sotatoimiin Taiwanissa, jota se pitää omana alueenaan. Yhdysvaltain virallinen politiikka ei tunnusta Taiwania itsenäiseksi valtioksi vaan osaksi Kiinaa, mutta toisaalta USA toimittaa Taiwanille aseistusta turvaamaan sen puolustautumiskykyä.

”[Voimassa] on yhden Kiinan politiikka ja Taiwan päättää itse itsenäisyydestään. Me emme liiku asiassa, emme rohkaise heidän itsenäisyyttään – se on heidän päätöksensä”, Biden vahvisti yleisen Taiwan-politiikan jatkumisen CBS:llä.

