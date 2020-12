Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat tarttuvat opettajia edustavan OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen sanoihin oppivelvollisuuden pidentämisestä.

Luukkanen tuo Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa esiin, että yli kymmenen prosenttia peruskoulun päättäneistä ei osaa kirjoittaa, lukea tai laskea niin hyvin, että he pärjäisivät ammatillisessa koulutuksessa.

”Se on ihan sama, pidennetäänkö oppivelvollisuutta, koska he eivät tule pärjäämään”, Luukkainen täräyttää.

Näihin sanoihin tarttuvat kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Sinuhe Wallinheimo.

”OAJ:n Olli Luukkainen sanoo vihdoin sen ääneen: oppivelvollisuuden pidennys ei ratkaise nuorten syrjäytymistä”, tviittaa Sarkomaa.

Sarkomaa toteaa Facebookissa, että Luukkaisen mainitsemat oppimisongelmat ovat ”vakava valuvika” hallituksen esityksessä.

Myös Wallinheimo tarttuu samaan Luukkaisen lausuntoon. Opetusministeri Li Andersson (vas) vastaa Wallinheimolle, että OAJ kannattaa uudistusta, mutta haluaa myös lisäpanostuksia perusopetukseen.

”Tästä olen täysin samaa mieltä heidän kanssaan, ja siksi tämä hallitus tekee molempia”, Andersson tviittaa.

”Koulutuksesta on Suomessa leikattu 2010-luvun aikana miljardikaupalla. Rahoitusvajetta ja -tarpeita on paljon, kaikilla koulutusasteilla. Siksi OAJn kanta on täysin ymmärrettävä, ja toivon että myös kokoomus olisi valmis sitoutumaan lopettamaan koulutuksesta leikkaamiseen”, Andersson myös vastaa.

”Milloin otetaan yhteys opettajiin? Voin luvata, että siellä ollaan asiasta täysin eri mieltä. Löytyisikö kalenteristasi aikaa, niin käydään keskustelemassa heidän kanssaan? Edelleen. OAJ ei tee sitä ruohonjuurityötä, jota opettajat päivittäin tekevät”, vastaa Wallinheimo.

”Eduskunnan kuultava opettajia. Vielä ei ole liian myöhäistä”, vetoaa myös Sarkomaa.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kritisoi niin ikään jättiuudistusta.

”Nuoria ei kannata tasapäistää samaan muottiin. Suomen menestystekijät ovat myös työelämässä yhä enemmän kiinni yksilöiden erilaisuudessa ja jokaisen omanlaisessa osaamisessa, eikä enää menneiden vuosikymmenten massakohtelussa. Vaihtoehtoja on”, Häkkänen tviittaa.

Andersson vastaa Häkkäselle, ettei oppivelvollisuusiän nosto tarkoita sitä, että kaikkien nuorten olisi opiskeltava samalla tavalla.

”Sisällöllisiä parannuksia esim ohjaukseen olisi voinut tehdä ilmankin tätä kallista ja tehotonta velvollisuuden laajennusta ja maksuttomuutta”, katsoo puolestaan Häkkänen.

Anderssonin ja kokoomuslaisten välillä leimahti myös hiljattain oppivelvollisuuden pidentämisestä ja juuri opettajien kannasta uudistukseen.

OAJ kannattaa oppivelvollisuuden pidentämistä, mutta uudistuksen laajuudesta ja yksityiskohdista OAJ:lla on eri linja hallituksen kanssa.

”Emme halua ulottaa uudistusta 20 ikävuoteen, eikä maksuttomuutta pidä ulottaa kuin täysi-ikäisyyteen. Se on poliitikkojen päätös, jos he tekevät toisin, kuten he mitä ilmeisimmin tekevät. Peruskoulun lisärahoitus ei ole riittävästi sisällä oppivelvollisuuden pidentämisessä”, Luukkainen sanoo Ilta-Sanomissa.

”Valtiovalta kertoo rahoittavansa sataprosenttisesti oppivelvollisuuden pidentämisestä syntyvät lisävelvoitteet. Emme voi väittää, että he valehtelevat. Minä uskon ja OAJ:n kanta on, että suunniteltu rahoitus ei tule riittämään. Kaikissa oloissa rahojen kohdentaminen on kuntapäättäjien käsissä”, hän jatkaa.

OAJ:n mukaan kuntien, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien on syytä ryhtyä valmistelemaan oppivelvollisuuden pidentämisen toimeenpanoa viimeistään nyt.

”Toimeenpano ei suju ilman vahvaa tukea, sillä aikataulu on erittäin tiukka. Ennen joulua rehtoreilla ja opettajilla ei ole voimia antaa ajatustakaan tälle asialle. Puhelinpalveluumme tulee huolestuttavia viestejä heidän jaksamisestaan”, toteaa OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Nina Lahtinen järjestön tiedotteessa.

Yksi olennainen käytännön kysymys on OAJ:n mukaan opinto-ohjaajien eli opojen määrän riittävyys.

”Siellä missä yhdellä opinto-ohjaajalla on enemmän kuin 200 ohjattavaa, on ryhdyttävä rekrytoimaan lisää opinto-ohjaajia. On hämmästyttävää, jos jatkossa mikään taho ei puutu tilanteeseen, jossa yhdellä opinto-ohjaajalla voi lukiossa olla 450 ja ammatillisessa jopa 1000 ohjattavaa”, Lahtinen sanoo.

