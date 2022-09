Venäjä aloitti viime viikolla osittaisen liikekannallepanon.

Onko tämä nyt alun loppu vai lopun alku, Maanpuolustuskorkeakoulun vanhempi tutkija ja Venäjä-tutkimusryhmän johtaja everstiluutnantti Simo Pesu?

”Mobilisaatio on ollut todella vaikea päätös Venäjän johdolle. Tähän mennessä he ovat yrittäneet pitää ihmiset erossa sodasta, mutta nyt he joutuvat kertomaan sen, että me olemme sodassa. Kun rahalla ei saatu sotilaita, nyt se tehdään pakotteilla.”

Mikä on nyt liikekannalle pantavan reservin osaamistaso?

”Kertausharjoitusten määrä on ollut Venäjällä varsin maltillinen. Valmisteluita on tehty, mutta se ei ole ollut heidän resurssiensa suuntaamisen painopiste.”

Voiko Venäjän presidentti Vladimir Putin vielä turvautua ydinaseeseen?

”Ydinaseitten keskeinen vaikutusmekanismi on pelon aiheuttaminen länsimaiden ihmisissä ja päättäjissä. Jos niitä käytetään, silloin näiden aseitten sodan hillitsemisen voima saattaa muuttua eskalaatiovoimaksi ja se olisi hankala tilanne.”

Ukraina ja länsi eivät voi antaa periksi Putinille. Mitä Ukraina voi nyt tässä tilanteessa tehdä?

”Ukraina on onnistunut tähän mennessä lyömään Venäjän asevoimat taistelukentällä. Siihen he jatkossakin pyrkivät.”

Miksi Venäjän sotaretki on ollut tähän asti sarja epäonnistumisia?

”Venäläiset arvioivat täysin väärin ukrainalaisten tahdon ja kyvyn puolustaa maataan. Jos poliittisella tasolla tehdään väärinymmärrys, sitä eivät tiedustelutiedot muuta.”

Kuinka pitkään Venäjä voi sotaansa käydä Ukrainassa?

”Mobilisaatio on merkki siitä, että sotaa käydään pitkään. Takalaitaa emme pysty asettamaan. Suurvalta voi lähteä sotaan siten, että se ei ole sille olemassaolon uhka. Venäjällä eliitti on niin kiinni sodassa, että heidän irtautumisensa siitä on todella vaikeaa.”

Mitä Venäjän sotiminen Ukrainassa on opettanut sotataidosta?

”Miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät ja niiden integrointi taisteluun on räjähtänyt tässä sodassa näkyviin. Nyt kaikki seuraavat, mitä tällä voidaan saavuttaa ja miten se voidaan integroida muihin järjestelmiin.”