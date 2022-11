Ilmastonmuutos on muistuttanut tänäkin vuonna seurauksistaan kuivuutena, kuumuutena ja tulvina.

Maailman valtiot kokoontuvat seuraavan parin viikon ajaksi jälleen YK:n vuotuiseen ilmastokokoukseen Egyptin Sharm el-Sheikissä pohtimaan, kuinka ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajata alle 1,5 asteeseen.

Kokosimme yhteen viisi seurattavaa asiaa kokouksesta.

1. Lähtötilanne on kehno

Vuodessa edistystä ei ole juuri tapahtunut. Ilmasto on tätä menoa lämpenemässä tällä vuosisadalla 2,8 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna, vaikka valtiot ovat luvanneet pyrkiä rajaamaan lämpenemisen 1,5 asteeseen.

YK:n ympäristöjärjestön arvio oli yhtä synkkä vuosi sitten Glasgow’ssa järjestetyn ilmastokokouksen edellä. Glasgow’ssa valtiot lupasivat päivittää YK:lle päästövähennyssuunnitelmiaan entistä useammin. Näin oli tarkoitus kirittää ilmastotoimien vauhtia.

Nyt vuosi on kulunut, mutta suurimmalta osalta valtiosta päivityksiä ei ole kuulunut – eikä ole Suomeltakaan.

Vaikka kaikki eri maiden antamat päästövähennyssitoumukset toteutuisivat, maapallon keskilämpötilan nousu voitaisiin niillä parhaimmillaankin rajata 2,4 asteeseen.

Tämä tarkoittaa, että jo tällä vuosikymmenellä päästöjä olisi leikattava merkittävästi suunniteltua enemmän, jos valtiot haluaisivat lämpenemisen pysyvän 1,5 asteessa. Maailman ilmatieteen järjestön mukaan viimeiset kahdeksan vuotta ovat olleet mittaushistorian kuumimpia.

2. Kuullaanko uusia lupauksia?

Myönteinen yllätys olisi, jos uusia päästövähennyslupauksia kuultaisiin Egyptissä. Odotukset eivät kuitenkaan ole korkealla.

Egyptiin on tulossa satakunta valtionjohtajaa. Suomesta paikalla on ensimmäisten päivien Leader’s Summit -kokouksessa pääministeri Sanna Marin (sd). Suomen keskeinen viesti on, että 1,5 asteen tavoitteesta on pidettävä kiinni.

Monen suurvallan johtajan asialistalla ilmastokokous ei ollut tänä vuonna kärjessä, kun energiakriisi ja inflaatio vievät huomiota.

Britannian uusi pääministeri Rishi Sunak oli jo jättämässä kokouksen väliin, kunnes pyörsi päätöksensä kritiikin jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on tulossa maansa vaalien takia paikalle myöhässä. Koronan jälkeen vasta yhden ulkomaanmatkan tehnyttä Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä tuskin nähdään Egyptissä.

Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ei paikalle odoteta. Venäjällä on ollut omat, kunnianhimottomat ilmastotavoitteensa, eikä edistystä niihin ole nyt odotettavissa. Hyvä puoli on, ettei Venäjä pienenä pelurina voi yksin jäädyttää ilmastodiplomatiaa.

Brasilian presidentinvaalien voittajan Luiz Inácio Lula da Silvan pitäisi saapua kokoukseen. Häneltä voidaan odottaa jonkinlaista kannanottoa Brasilian ilmastotoimista.

Viime vuonna ilmastokokouksen loppusanoihin saatiin ensimmäistä kertaa kirjaus fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisestä. Kirjausta pidettiin silloin Euroopassa vesittyneenä, mutta jälkikäteen katsottuna se oli kuitenkin iso askel. Tänä vuonna vastaavaa on tuskin luvassa.

3. Rahasta kiistaa

Pakistanin tänä vuonna peittäneet tulvat olivat karu herätys siihen, kuinka vakavia vaikutuksia ilmastonmuutoksesta seuraavilla ympäristökatastrofeilla voi olla.

Ilmastokokouksen isäntämaa Egypti, merenpinnan nousun uhkaamat pienet saarivaltiot ja muut kehittyvät maat haluavat teollisuusmailta lisää rahaa ilmastonmuutoksesta seuraavien luonnonkatastrofien tuhojen korjaamiseksi ja menetysten korvaamiseksi.

Jo vuonna 2009 teollisuusmaat lupasivat kasvattaa tämän rahoituksen 100 miljardiin dollariin vuodessa. Tähän summaan pitäisi päästä ensi vuoden aikana.

Rahoituksen tarve on myönnetty, mutta kiistaa on, pitäisikö sitä varten perustaa oma rahasto, kuten pienet saarivaltiot vaativat. EU:n ja Suomen mielestä nykyisen, esimerkiksi avustusjärjestön kautta annetun rahoituksen pitäisi riittää.

4. Eteneekö metsäkatoaloite?

Egyptissä toimintaansa esittelevät myös useat suomalaiset yritykset, kuten Huhtamäki , Stora Enso ja Wärtsilä . Esillä ovat myös Suomessa laaditut eri toimialojen tiekartat päästöjen vähentämiseksi.

Yrityksille kiinnostavaa kokouksessa on, saadaanko viimeisetkin yksityiskohdat valmiiksi säännöistä, jotka määrittelevät päästökompensaatioiden ostamista.

Viime vuoden ilmastokokouksessa joukko maita lupasi myös puuttua metaanipäästöihin ja metsäkatoon, Suomi mukaan luettuna. Egyptissä pitäisi kuulla, miten nämä aloitteet etenevät ja miten lupaukset konkretisoituvat. Esillä on myös vety.

5. Päästöhuippu voi olla jo näköpiirissä, kiitos Putinin

Ilmastokokouksen alla on julkaistu useita synkkiä raportteja. Yksi tuo kuitenkin hieman valoa. Kansainvälisen energiajärjestö IEA arvioi World Energy Outlook -katsauksessaan ensimmäistä kertaa, että fossiilisen energian kulutuksen kasvu on taittumassa jo valtioiden nykyisillä linjauksilla.

IEA:n mukaan kivihiilen käyttö kääntyy laskuun jo parin vuoden sisällä, maakaasun käyttö tasaantuu tämän vuosikymmenen lopulla, ja öljyn käyttö vähenee 2030-luvulla, kun sähköautot yleistyvät.

Maailman päästöhuippu voidaan saavuttaa vuonna 2025, arvioi IEA. Ilmaston näkökulmasta huipun pitäisi toki olla jo takana, ja pysyminen 1,5 asteen puitteissa vaatii suunnitteilla olevien uusiutuvan energian investointien tuplaamista 4 000 miljardiin dollariin 2030 mennessä.

Näkymä on silti valoisampi kuin koskaan tähän mennessä. IEA:n mukaan tämä johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sen ruokkimasta energiakriisistä. Vladimir Putin on pannut energiamarkkinat uusiksi ja saanut valtiot vauhdittamaan investointeja uusiutuvaan energiaan.

IEA varoittaa kuitenkin sijoituksista uuteen ja lyhytikäiseksi jäävään fossiilienergian tuotantoon, kun venäläisille fossiilisille etsitään korvaajaa. Tällaiset investoinnit veisivät 1,5 asteen tavoitteen yhä kauemmas.

