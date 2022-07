Suomalainen ympäristöpalveluyhtiö Lamor ja kiertotalouden startup Resiclo rakentavat Porvooseen muovin kemiallisen kierrätyslaitoksen. Vastaavan mittakaavan kierrätyslaitoksia ei ole aikaisemmin rakennettu Suomeen.

Kilpilahden laitoksen ensivaiheen käsittelykapasiteetiksi arvioidaan 10 000 tonnia vuodessa. Laitoksen rakennustyöt aloitetaan vielä vuoden 2022 aikana, ja sen on tarkoitus valmistua seuraavana vuonna.

”Sijaintina Porvoon Kilpilahti on erinomainen niin raaka-ainevirtojen kuin lopputuotteen logistiikan näkökulmastakin”, sanoo Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski tiedotteessa .

Kierrätyslaitoksen prosessi tuottaa jätemuovista kemiallisesti kierrätettyä uusioraaka-ainetta, josta voidaan tuottaa kierrätysmuovia tai sitä voidaan toimittaa jatkojalostukseen.

Lamor sijoittaa hanketta varten perustettuun Resiclo Kilpilahti -yhtiöön 1,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 50 prosenttia sen osakkeista. Loput osakkeista omistaa itse Resiclo.

”Yhteistyö Lamorin kanssa tuntuu tässä vaiheessa luontevalta, sillä tarvitsemme kasvupolullamme vahvan teollisen kumppanin”, sanoo Resiclon hallituksen puheenjohtaja Juha Pinomaa .

Hankkeen kokonaisinvestoinnin suuruudeksi arvioidaan 12 miljoonaa euroa. Lamor sitoutuu samalla myöntämään enintään kolmen miljoonan suuruisen pääomalainan Resiclo Kilpilahdelle.

Hankkeelle on myönnetty ympäristölupa koetoimintaa varten. Lisäksi tontista on aiesopimus ja rakennuslupaprosessi on käynnissä.

