Sotatieteiden tohtori, Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll varoittaa yhteiskunnan jakautumisesta ja vastakkainasettelusta. Hän korostaa Puheenvuoron blogissaan, että yhteiskunnallisen keskustelun sävy on turvallisuuspoliittinen kysymys.

”Jos Yhdysvalloista jotain oppia pitäisi ottaa, se on se, että yhteiskunnan vakaudesta ja kansakunnan yhtenäisyydestä on pidettävä hyvää huolta. Suomessakin on vältettävä sellaista politiikkaa, jossa tarkoituksellisesti hajotetaan kansakuntaa ja tietoisesti lisätään vastakkainasetteluja. Riippumatta siitä, kenen etua hajottaja väittää ajavansa, isänmaan etu siinä ei ainakaan ole kyseessä”, Limnéll kirjoittaa viitaten Washingtonin tapahtumiin viime keskiviikkona.

Limnéll painotaa, että yhteiskuntaa tietoisesti rikkovat voimat ja tietoinen vastakkainasettelun lisääminen on otettava vakavasti. Hän sanoo suoraan, tämänkaltainen poliittinen toimintatapa on Suomessakin viime vuosina lisääntynyt.

”Yhteiskunnallisen keskustelun sävy on turvallisuuspoliittinen kysymys. Jos Suomi haluaa olla jatkossakin maailman kärkimaita niin onnellisuudessa kuin yhteiskunnan vakaudessakin, tämä kissa on syytä nostaa pöydälle. Nyt on aika eheyttää, ei hajottaa.”

Suomessa on Limnéllin mukaan syytä käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu arvopohjasta.

“Sen voi aloittaa hyvin käytöstapojen ja luottamuksen rakentamisen pohjalta. Tavoitteena tulee olla myös suomalaisen keskustelukulttuurin tason nostaminen, toisiamme kunnioittaen ja erilaisia näkemyksiä arvostaen. Kevään kuntavaalit ovat yksi hyvä mittari sille, minkälaista politiikkaa suomalaiset todellisuudessa kaipaavat. Täytyy toivoa, ettei kansakunnan muisti ole niin lyhyt, kuin sen monesti sanotaan olevan.”

Samalla Limnéll ottaa kantaa perussuomalaisiin.

”Suomessa monet ovat tehneet sen johtopäätöksen, että kongressitalon valtaus Yhdysvalloissa todistaa perussuomalaisten ja Halla-Ahon politiikan vaarallisuuden. Sivuuttamatta sitä tosiasiaa, että perussuomalaisten retoriikka on ajoittain kyseenalaista, pidän tätä analyysiä kuitenkin älyllisesti laiskana. Perussuomalaisten gallup-kannatus kertoo minusta lähinnä siitä, ettei yhteiskunnalla ole varaa syrjäyttää mitään väestöryhmiä. Se luo vain maaperää vihalle, jota voidaan vastuuttomasti hyödyntää omiin tarkoituksiin.”

